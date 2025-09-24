English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Menstruation: అమ్మాయిలకు పీరియడ్స్ సమయంలో కోరికలు ఎందుకు వస్తాయి? నిజం తెలిస్తే దిమ్మతిరిగిపోతుంది!

Menstruation Cravings: మహిళలు తమ పీరియడ్స్ సమయంలో కొన్ని కోరికలు వస్తాయట. ఆ కోరికలు అప్పుడే ఎందుకు వస్తాయి? వాటిని ఎలా నియంత్రించుకుంటారు అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
స్త్రీలలో రుతుక్రమం ఉన్నప్పుడు వారి శరీరంలో ఐరెన్ డెఫీషియన్సీ ఉంటుంది.  శారీరక లోపం, హార్మోన్ల మార్పులు, మానసిక స్థితిలో మార్పుల కారణంగా అనేక కోరికలు ఉత్పన్నమవుతాయట. ఈ విధంగా మహిళలు రుతుక్రమంలో ఇలాంటి తిండి కోరికలు ఎందుకు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

చాక్లెట్: స్త్రీలు ఋతుస్రావం సమయంలో చాక్లెట్ తినాలని కోరుకుంటారు. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. సెరోటోనిన్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇది మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. అలసటను తగ్గిస్తుంది. ఇది శరీరంలో మెగ్నీషియం లేకపోవడాన్ని సూచిస్తుంది.  

ఉప్పు: ఉప్పు ఆహారాలు, చిప్స్ మొదలైనవి కోరికలను పెంచుతాయి. ఇది శరీరంలో సోడియం స్థాయిలను సమతుల్యం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. మానసిక స్థితి అలసిపోయినప్పుడు, నిరాశకు గురైనప్పుడు, మహిళలు దీనిని తినడం ద్వారా మంచి అనుభూతి చెందుతారు.  

స్వీట్లు: బిస్కెట్లు, కేకులు, చాక్లెట్లు వంటి స్వీట్లు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తాయి. మహిళలు ఆందోళన, విచారం లేదా అలసటతో ఉన్నప్పుడు వీటిని ఇష్టపడతారు. చక్కెర అవసరం పోషకాలతో ఎక్కువగా ఉందని ఇది చూపిస్తుంది.  

పాలు: కాల్షియం లోపం ఉన్న మహిళలకు పాలు, పాల ఉత్పత్తులు, తేనె మొదలైనవి తినాలనే కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కండరాలు, పల్స్ రేటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ప్రశాంతత, తక్కువ అలసట మొదలైన అనుభూతులను ఇస్తుంది.  

పండ్లు: పండ్లు, ముఖ్యంగా అరటిపండ్లు, మామిడి పండ్లు శరీరానికి పొటాషియంను అందిస్తాయి. ఇది అలసట, నీరసం, మానసిక స్థితిలో మార్పులు మొదలైన భావాలను సమతుల్యం చేస్తుంది. ఇది ఆరోగ్య శక్తిని ఇస్తుంది. శరీర నిర్జలీకరణాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది.  

కాఫీ: ఉదాహరణకు.. కాఫీ లేదా టీ అనే వాటిలో కెఫిన్ దాగుటుంది. ఇది అలసట, మానసిక స్థితిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మహిళలు అప్రమత్తంగా ఉండటానికి, శక్తిని పెంచడానికి దీనిని ఇష్టపడతారు. కానీ ఇది చాలా అసౌకర్యాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది.  

ప్రోటీన్: గింజలు, గుడ్లు, మాంసం వంటి ప్రోటీన్ ఆహారాలలో ఐరెన్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. శక్తినిచ్చే గొప్ప వనరుగా ఇవి ఉంటాయి. అవి అలసట, తలతిరగడం, మానసిక స్థితిలో మార్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. శారీరక బలం, అలసటను తగ్గించడంలో కూడా ఇవి సహాయపడతాయి.  

