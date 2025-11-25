English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Personal Loan : పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

Personal Loan : పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

Personal Loan Guide : పర్సనల్ లోన్ తీసుకునే ముందు వడ్డీ రేట్లు.. మీ అవసరం..  రీపేమెంట్ సామర్థ్యం వంటి అంశాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. అవసరానికి మించి లోన్ తీసుకోవడం.. EMIలు సమయానికి చెల్లించకపోవడం.. పదేపదే లోన్ అప్లై చేయడం వంటి పొరపాట్లు క్రెడిట్ స్కోరును దెబ్బతీస్తాయి. సరైన ప్లానింగ్‌తోనే పర్సనల్ లోన్ నిజమైన సహాయం అవుతుంది.
1 /6

ఈ రోజుల్లో డిజిటల్ జీవనశైలి, పెరుగుతున్న ఖర్చులు,  అనుకోని పరిస్థితులు చాలా మందిని రుణాలపై ఆధారపడేలా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అత్యవసర ఆర్థిక అవసరాల్లో పర్సనల్ లోన్‌లు ఎంతోమందికి తక్షణ పరిష్కారంగా నిలుస్తాయి. అయితే, వ్యక్తిగత రుణాలు తాకట్టు అవసరం లేనివి కావడంతో వాటిపై వడ్డీ రేట్లు ఇతర రుణాల కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే లోన్ తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం, మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని అంచనా వేయడం చాలా ముఖ్యం.  

2 /6

ప్రతి ఒక్కరూ చేయకూడని సాధారణ పొరపాట్లలో మొదటిది.. ఎంత మొత్తం రుణం కావాలో సరిగా లెక్కించకపోవడం. అవసరానికి మించి లోన్ తీసుకోవడం భవిష్యత్తులో పెద్ద భారంగా మారుతుంది. పర్సనల్ లోన్‌ను నిజంగా అవసరం ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే తీసుకోవాలి. అదనపు విలాసాలకు, ఖరీదైన వస్తువుల కొనుగోలుకు వాడితే అప్పుల ఒత్తిడిలో చిక్కుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది.

3 /6

రుణం తీసుకున్న తర్వాత EMI చెల్లింపుల విషయంలో నిర్లక్ష్యం అసలు ఉండకూడదు. ఒక్క వాయిదా కూడా ఆలస్యమైతే భారీ జరిమానాలు మాత్రమే కాకుండా, మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌పై కూడా తీవ్రమైన ప్రభావం ఉంటుంది. స్కోర్ పడిపోతే భవిష్యత్తులో మరే రుణం పొందడం కష్టమవుతుంది.

4 /6

ఒకేసారి అనవసరంగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ పర్సనల్ లోన్‌లు తీసుకోవడం, లేదా చిన్న కారణాలకే అప్పుడప్పుడూ లోన్ అప్లై చేయడం కూడా సముచితం కాదు. ప్రతి దరఖాస్తు తిరస్కరణ మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి అప్లై చేసే ముందు మీ అర్హతలు, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు సరిచూడడం తప్పనిసరి.  

5 /6

అదేవిధంగా మీరు తీసుకునే బ్యాంక్ ముందస్తు చెల్లింపు (Prepayment) లేదా పార్ట్-పేమెంట్ ఆప్షన్ ఇస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవడం మంచిది. ఇలా చేస్తే మీకు డబ్బు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ముందుగానే లోన్‌ను పూర్తిగా లేదా భాగంగా చెల్లించి వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

6 /6

సరైన ప్రణాళికతో సమయానికి చెల్లింపులు చేస్తూ, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటిస్తే పర్సనల్ లోన్ నిజంగా ఉపయోగంగా మారుతుంది. లేకపోతే అది సులభంగా అప్పుల సమస్యలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. 

loan interest comparison credit score improvement safe borrowing practices Banking Tips loan management smart financial decisions

Next Gallery

5-Seater Car Cheaper Than Maruti Alto: ఈ కారు మారుతి ఆల్టో కంటే చీప్..! ఈ సరికొత్త 5 సీట్ కారు మిడిల్‌ క్లాస్‌కి ది బెస్ట్ ఆప్షన్..!!