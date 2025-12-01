English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tollywood: ఇకపై వీళ్లు హీరోలు కాదు.. లీడ్ యాక్టర్స్ మాత్రమే.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

Tollywood: సాధారణంగా  ఏదైనా సినిమా కథకు ఓ నాయకుడు  ఉంటాడు. అతన్నే కథానాయకుడు లేదా హీరోగా మనం పిలుస్తుంటాము. అదే కథకు నాయికను కథానాయికగా పిలవడం ఆనవాయితీ వస్తోంది. తాజాగా ఇకపై వీళ్లందరు హీరోలు, హీరోయిన్స్ గా పిలువద్దని చెబుతూ ఓ న్యాయవాది తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంకు ఓ లేఖ రాశారు.  

 
1 /5

సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసే నటులను హీరోలుగా పిలవడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. తాజాగా వాళ్లను హీరోలుగా పిలవకూడదని పిలుపునిచ్చారు. ఇకపై వాళ్లను లీడ్ యాక్టర్ గా మాత్రమే పిలవాలని ఓ లాయర్ కమ్  సామాజిక వేత్త మాదాసు భాను ప్రసాద్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సీఎంలకు లేఖ రాయడం సంచలనంగా మారింది.  

2 /5

హీరో అనే పేరే డ్రగ్స్ వంటి మత్తు పదార్ధాల  కంటే డేంజర్ అని వ్యాఖ్యానించారు. బాల్యం నుంచే యూత్ ఫ్యూచర్ ను  ఇది నాశనం చేస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.   ప్రస్తుతం మన దేశంలో కన్న తల్లి లాంటి దేశం కోసం కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడే సైనికుల కంటే.. ప్రజలందరికీ ఇంత అన్నం  పండించే రైతన్నల కంటే.. కన్న తల్లిదండ్రుల కంటే సినిమా హీరోలనే గొప్పవాళ్లుగా ప్రస్తుత యూత్ భావిస్తున్నారన్నారు. 

3 /5

అంతేకాదు ఈ సదరు అభిమానులు.. దేశాన్ని తిట్టినా.. తల్లిదండ్రులను ఏదైనా మాట అన్నా.. పట్టించుకోరు కానీ.. అదే తమ హీరోను ఎవరైనా ఏదైనా అంటే మాత్రం రెచ్చిపోతున్నారు. అవతలి వాళ్లను టార్గెల్ చేయడమే కాదు.. వాళ్లను చంపేలనేంత కోపం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ పరిణామం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. 

4 /5

ఇక పై సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసే వారిని హీరోలని కాకుండా లీడ్ యాక్టర్ లేదా లీడ్ యాక్ట్రెస్ గా పిలవాలని డిమాండ్ మొదలు పెట్టారు. అంతేకాదు ఈ లీడ్ యాక్టర్స్ తీసుకునే రూ. 200 కోట్ల నుంచి రూ. 300 కోట్లు తీసుకునే భారీ పారితోషికాల కారణంగా సినిమా టికెట్ రేట్స్ పెరిగాయనే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. మరి ఈయన మాటలను ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా అనేది డౌటే అనే చెప్పాలి. 

5 /5

టాకీస్ లలోని ఉండే  క్యాంటీన్లలో కనీసం రూ. 15 నుంచి  రూ. 20 రూపాయల మధ్య ఉండే  మొక్కజొన్న పేలాలకు  రూ. వందల్లో వసూళు చేస్తున్నారని ధర్మాగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ దోపిడీని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం వెంటనే దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. అంతేకాదు హీరోలు, నిర్మాతలు కోరినట్టుగా డూ డూ బసవన్నల్లా అధిక ధరలకు టికెట్ అమ్ముకోవడానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వకూడదని కోరారు. క్యాంటీన్ లో వస్తువులను ఎంఆర్పీ ధరలకే అమ్మేలా చర్యలు తీసుకునేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయాలన్నారు.   

