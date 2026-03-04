Petrol and Diesel: భగ్గుమననున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..? పెట్రోల్, డీజీల్ ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా? దిమ్మతిరిగిపోవాల్సిందే..!!

Petrol and Diesel: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణం కొనసాగుతుండటంతో అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్లు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇజ్రాయెల్-అమెరికా సంయుక్త చర్యలకు ప్రతిగా ఇరాన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని అమెరికా స్థావరాలపై క్షిపణి దాడులు కొనసాగిస్తోంది. ఈ పరిణామాలు గ్లోబల్ ఇంధన సరఫరాపై అనిశ్చితిని పెంచాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో వారం పాటు ఘర్షణలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించడంతో మార్కెట్లో ఆందోళనలు మరింత పెరిగాయి.
ప్రస్తుతం అమెరికా వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ ధర సుమారు 3 శాతం పైగా పెరిగి బ్యారెల్కు 67 డాలర్లను దాటింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ కూడా 72–73 డాలర్ల పరిధిలో ట్రేడవుతోంది. పరిస్థితి అదుపులోకి రాకపోతే ధరలు 100 డాలర్ల దిశగా కదలొచ్చని బార్క్లేస్ అంచనా వేసింది. అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు లీటరుకు రూ.10 వరకూ పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
భారతదేశం తన ముడి చమురు అవసరాల్లో దాదాపు 88 శాతం దిగుమతుల ద్వారానే సమకూర్చుకుంటోంది. దేశం రోజుకు సుమారు 5.5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును వినియోగిస్తుంది. అందులో సుమారు 2 మిలియన్ బ్యారెళ్లు హార్ముజ్ జలసంధి మార్గం ద్వారానే రవాణా అవుతాయి. ఈ జలసంధిలో ఆటంకాలు ఏర్పడితే సరఫరా గొలుసుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం పడుతుంది.
క్రూడ్ ధర ఒక్క డాలర్ పెరిగినా ప్రభుత్వంపై ఏటా వేల కోట్ల అదనపు భారం పడుతుందని అంచనా. గత సంవత్సరం భారత్ సుమారు 160 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ముడి చమురును దిగుమతి చేసుకుంది. ఇంధన ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచడమే కాకుండా కరెంట్ అకౌంట్ లోటును కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంది.
అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద సుమారు 76 రోజుల వినియోగానికి సరిపడా వ్యూహాత్మక నిల్వలు ఉన్నాయని తెలిపింది. తక్షణ కాలంలో రిటైల్ ధరలు మారకపోయినా, యుద్ధం సుదీర్ఘమైతే పరిస్థితి మారవచ్చు. ఇక వంట నూనెలు, ఎరువుల రంగంపైనా ప్రభావం పడే అవకాశముంది.
సల్ఫర్, సల్ప్యూరిక్ యాసిడ్ వంటి ముడి పదార్థాల దిగుమతులు గల్ఫ్ దేశాలపై ఆధారపడినందున సరఫరా అంతరాయం ఏర్పడితే ఖరీఫ్ సీజన్ ముందు ఎరువుల ధరలు పెరగవచ్చని పరిశ్రమ వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. మొత్తంగా, పశ్చిమాసియా పరిస్థితులు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై పరోక్షంగా గణనీయమైన ప్రభావం చూపే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.