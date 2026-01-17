English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Petrol and Diesel: GST పరిధిలోకి పెట్రోల్, డీజీల్? పెట్రోలియం శాఖ ప్రతిపాదన ఏంటి..? పెట్రోల్ ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..?

Petrol and Diesel coming under GST: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం 2026 యూనియన్ బడ్జెట్‌కు ముందు పెట్రోల్, డీజిల్‌ను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చే అంశంపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ఒకవేళ ఇది అమలులోకి వస్తే ఇంధన ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయా అనే ప్రశ్నలు ప్రజల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ చేసిన ప్రతిపాదనలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ కేంద్ర ఆర్థిక శాఖకు కొన్ని కీలక సూచనలు పంపినట్లు సమాచారం. దేశీయ చమురు ఉత్పత్తిని 2030 నాటికి పెంచే లక్ష్యంతో ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న పన్నుల నిర్మాణాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రిత్వ శాఖ తన ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొంది. ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్‌పై విధిస్తున్న పన్నులు చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో పెట్టుబడిదారుల్లో నమ్మకం తగ్గే ప్రమాదం ఉందని అభిప్రాయపడింది.

అందుకే పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపై ఉన్న మొత్తం పన్నుల భారాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయిల నుంచి 35 నుంచి 40 శాతం వరకు తగ్గించాలని సూచించింది. ఇలా చేస్తే చమురు రంగంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయని, ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గుతుందని, అన్వేషణ, ఉత్పత్తి ప్రక్రియ మరింత వేగవంతమవుతుందని మంత్రిత్వ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.

ఈ ప్రతిపాదనలలో భాగంగానే పెట్రోల్, డీజిల్‌ను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలన్న ఆలోచన కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నిజానికి చమురు, గ్యాస్ రంగం చాలా కాలంగా ఇదే డిమాండ్ చేస్తూ వస్తోంది. అయితే జీఎస్టీకి సంబంధించిన నిర్ణయాలు కేంద్ర బడ్జెట్ పరిధిలోకి రావు. ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం జీఎస్టీ కౌన్సిల్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ లేదా ప్రకటన రాలేదు.

అయితే పెట్రోల్, డీజిల్ జీఎస్టీలోకి వస్తే లాభాలు మాత్రం గణనీయంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పరిశ్రమలకు ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లభించడం వల్ల ఖర్చులు తగ్గుతాయి.   

పన్నులపై పన్ను అనే క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ తగ్గడంతో పాటు లాజిస్టిక్స్ వ్యయం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వీఏటీ, సెస్, కేంద్ర–రాష్ట్ర పన్నుల భారం వల్లే ఇంధన ధరలు అధికంగా ఉన్నాయని, ఈ వ్యవస్థలో మార్పు వస్తే ధరలకు ఊరట దక్కే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

