Petrol Prices Today: బిగ్ న్అలెర్ట్..భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు

శ్రీలంకలో పెట్రోల్.. డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. శ్రీలంక ప్రభుత్వం ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం నిన్న అర్ధరాత్రి నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇంధన ధరల పెంపుతో అక్కడి ప్రజలకు మరింత ఆర్థిక భారంగా మారింది. ఇప్పటికే జీవన వ్యయం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం ఆక్టేన్ 92 పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ.24 పెరిగింది. దీంతో ఇప్పుడు ఒక లీటర్ ఆక్టేన్ 92 పెట్రోల్ ధర రూ.317కు చేరింది. అదే విధంగా ఆక్టేన్ 95 పెట్రోల్ ధర కూడా లీటరుకు రూ.25 పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ పెట్రోల్ ధర రూ.365కు చేరింది.

డీజిల్ ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. ఆటో డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ.22 పెరిగింది. దీంతో ఆటో డీజిల్ ధర ఇప్పుడు రూ.303కు చేరుకుంది. మరోవైపు సూపర్ డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ.24 పెరిగి రూ.353కు చేరింది. ఈ ధరల పెంపుతో రవాణా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

ఇక కిరోసిన్ ధర కూడా పెరిగింది. కిరోసిన్ ధర లీటరుకు రూ.13 పెరిగి ప్రస్తుతం రూ.195కు చేరింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంకా చాలామంది కిరోసిన్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ ధరల పెంపు వారికి కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.  

ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల వస్తువుల ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల కూరగాయలు, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో సాధారణ ప్రజలపై మరింత భారంగా మారే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.  

ఇదిలా ఉండగా పాకిస్థాన్ కూడా ఇటీవల పెట్రోల్.. డీజిల్ ధరలను భారీగా పెంచింది. అక్కడ ప్రభుత్వం లీటరుకు రూ.55 వరకు ధరలను పెంచింది. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరల పెరుగుదల కొనసాగుతున్నదని సూచిస్తున్నాయి.  

ఇంధన ధరల పెంపు కారణంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వాలు ధరలను నియంత్రించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ నిర్ణయం శ్రీలంకలో ప్రధాన చర్చగా మారింది.

