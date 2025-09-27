English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Petrol And Diesel Prices: వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?


Petrol And Diesel Prices: వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్. దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కొద్దిగా తగ్గి సామాన్యుల జేబుకు ఊరట కలిగించాయి. ఇంధన ధరలు నేరుగా వినియోగదారుల దైనందిన ఖర్చులను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే ప్రతి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCs) కొత్త ధరలను విడుదల చేస్తాయి.
ఈ ధరలు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు రేట్లు, డాలర్-రూపాయి మారకపు విలువల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తాయి. ఈ విధానం వల్ల పారదర్శకతకు హామీ లభిస్తుంది, వినియోగదారులు ఎటువంటి తప్పుదారి పట్టించే సమాచారాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.

నేటి ధరలను పరిశీలిస్తే, న్యూఢిల్లీలో పెట్రోల్ లీటరు రూ.94.72, డీజిల్ రూ87.62గా ఉంది. ముంబైలో పెట్రోల్ ధర రూ. 104.21, డీజిల్ రూ.92.15గా ఉంది. కోల్‌కతాలో పెట్రోల్ రూ.103.94, డీజిల్ రూ.90.76గా నమోదు అయింది. చెన్నైలో పెట్రోల్ రూ.100.75, డీజిల్ రూ.92.34గా ఉంది. 

హైదరాబాద్‌లో ధరలు మరింత ఎక్కువగా ఉండి, పెట్రోల్ లీటరురూ.107.46, డీజిల్ రూ.95.70గా నమోదయ్యాయి. బెంగళూరులో పెట్రోల్ రూ.102.92, డీజిల్ రూ.89.02గా ఉంది. అహ్మదాబాద్‌లో పెట్రోల్ రూ.94.49, డీజిల్ రూ.90.17గా ఉండగా, జైపూర్‌లో పెట్రోల్ రూ.104.72, డీజిల్ రూ.90.21గా ఉంది.

లక్నోలో పెట్రోల్ రూ.94.69, డీజిల్ రూ.87.80గా ఉండగా, పూణేలో పెట్రోల్ రూ.104.04, డీజిల్ రూ.90.57గా ఉంది. చండీగఢ్‌లో పెట్రోల్ రూ.94.30, డీజిల్ రూ.82.45గా ఉంది. ఇండోర్‌లో పెట్రోల్ రూ.106.48, డీజిల్ రూ.91.88గా ఉంది. 

పాట్నాలో పెట్రోల్ రూ.105.58, డీజిల్ రూ.93.80గా ఉంది. సూరత్‌లో పెట్రోల్ రూ.95.00, డీజిల్ రూ.89.00గా, నాసిక్‌లో పెట్రోల్ రూ.95.50, డీజిల్ రూ.89.50గా ఉన్నాయి. రాష్ట్రాల వారీగా VAT, పన్నుల రేట్లు వేర్వేరుగా ఉండటం వల్ల నగరాల వారీగా ధరల్లో తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఇక గత రెండు సంవత్సరాలుగా ధరలు ఎందుకు స్థిరంగా ఉన్నాయో చూడాలి. మే 2022లో కేంద్ర ప్రభుత్వం, అనేక రాష్ట్రాలు పన్నులు తగ్గించడంతో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గాయి. ఆ తర్వాత నుండి భారతీయ వినియోగదారులు ధరల్లో పెద్ద ఎత్తున పెరుగుదల చూడలేదు.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నా, తగ్గుతున్నా, దేశీయంగా వినియోగదారులపై ఆ ప్రభావం ఎక్కువగా పడకుండా ఉండటానికి ఈ విధానం ఉపయోగపడుతోంది.ప్రతిరోజూ ధరలను ప్రకటించే విధానం వినియోగదారులకి స్పష్టతను ఇస్తుంది. ఎవరూ తప్పుదారి పట్టించలేరు.

 ధరలు తగ్గడం వలన సామాన్య వాహనదారులకు, ప్రత్యేకించి రోజూ వాహనాలు వాడే మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఇది కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పండుగ సీజన్ ముందు తగ్గిన ధరలు సాధారణ కుటుంబాల ఖర్చులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అయితే అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్‌లో వచ్చే మార్పులపై ఆధారపడి, దేశీయ ధరలు కూడా భవిష్యత్తులో మారే అవకాశం ఉంది.

