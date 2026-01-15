English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Petrol-Diesel Price: చమురు ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్.. పెట్రోల్ ధరలు రూ. 4.50, డీజిల్ రూ. 2.75 తగ్గింపు..పూర్తి వివరాలివే..!!

Petrol-Diesel Price: చమురు ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్.. పెట్రోల్ ధరలు రూ. 4.50, డీజిల్ రూ. 2.75 తగ్గింపు..పూర్తి వివరాలివే..!!

Petrol-Diesel Price: భారతదేశ ఇంధన భద్రతకు కీలకమైన మరో ఘన విజయాన్ని ప్రభుత్వ రంగ చమురు దిగ్గజాలు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (IOC), భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) సాధించాయి. అబుదాబి భూభాగంలో ఉన్న ఒక కీలక అన్వేషణ బ్లాక్‌లో రెండోసారి ముడి చమురు నిక్షేపాలు లభించినట్లు ఈ సంస్థలు అధికారికంగా ప్రకటించాయి. ఈ తాజా ఆవిష్కరణతో అంతర్జాతీయ ఇంధన రంగంలో భారత కంపెనీల ప్రాధాన్యం మరింత బలపడినట్టైంది.
1 /6

ఈ ప్రాజెక్టును ‘ఉర్జ భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్’ అనే జాయింట్ వెంచర్ నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో ఐఓసి, బీపీసీఎల్ సంస్థలు సమాన వాటాలతో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. 2019లో అబుదాబి ప్రభుత్వం నుంచి ఆన్‌షోర్ బ్లాక్–1ను దక్కించుకున్న తర్వాత, ఈ సంస్థలు దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో అన్వేషణ పనులను కొనసాగిస్తున్నాయి. తాజాగా తవ్విన ఎక్స్‌ఎన్–79 02ఎస్ బావి వద్ద భారీ స్థాయిలో చమురు నిల్వలు ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఇదే బ్లాక్‌లో 2024 ప్రారంభంలో ఎక్స్‌ఎన్–76 బావి వద్ద మొదటిసారి చమురు జాడలు బయటపడటం అప్పట్లో ఉత్సాహాన్ని నింపగా, ఇప్పుడు వచ్చిన రెండో విజయం ఆశలను మరింత పెంచింది.

2 /6

ఈ వరుస విజయాలు అబుదాబి ప్రాంతంలో ఇంకా విస్తృతమైన చమురు వనరులు ఉండే అవకాశాన్ని సూచిస్తున్నాయి. అన్వేషణ దశ కోసం ఇప్పటివరకు సుమారు 166 మిలియన్ డాలర్లు, అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.1,400 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు వెచ్చించారు. ఇంత భారీ వ్యయంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టు ఫలప్రదంగా మారడం భారత ఇంధన రంగానికి మైలురాయిగా మారింది.  

3 /6

ఈ నిక్షేపాలు భవిష్యత్తులో వాణిజ్య ఉత్పత్తి దశకు చేరుకోవడానికి కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, చమురు వెలికితీత, శుద్ధి ప్రక్రియలన్నీ పూర్తయ్యేందుకు కనీసం 3 నుంచి 5 సంవత్సరాలు పడుతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కాబట్టి తక్షణమే పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ధరలు తగ్గే పరిస్థితి ఉండకపోయినా, దీర్ఘకాలంలో దీని ప్రభావం దేశానికి ఎంతో మేలు చేయనుంది.

4 /6

ప్రస్తుతం భారత్ తన చమురు అవసరాల్లో దాదాపు 85 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. అబుదాబిలోని ఈ బ్లాక్‌లో మన కంపెనీలకు ప్రత్యక్ష వాటా ఉండటంతో, భవిష్యత్తులో ముడి చమురు సరఫరా విషయంలో ఇతర దేశాలపై ఆధారపడే అవసరం కొంత మేర తగ్గుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగినా, స్వంత నిక్షేపాల నుంచి చమురు పొందడం వల్ల ధరల ఒత్తిడి దేశంపై తక్కువగా పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే విలువైన విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయడంతో పాటు, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ఇది దోహదపడుతుంది.

5 /6

ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఇంధన సరఫరా తరచూ ఆటంకాలకు గురవుతున్న వేళ, అబుదాబి వంటి వ్యూహాత్మక ప్రాంతంలో భారత కంపెనీలు సాధించిన ఈ విజయం ప్రశంసనీయం. భవిష్యత్తులో ఇక్కడి నుంచి వెలికితీసే చమురు నేరుగా భారతీయ రిఫైనరీలకు చేరే అవకాశముండటంతో, దేశీయ ఇంధన సరఫరాలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాదు, ఈ విజయం మరిన్ని విదేశీ చమురు ప్రాజెక్టులను దక్కించుకునే దిశగా భారత కంపెనీలకు కొత్త ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది.

6 /6

  అంతర్జాతీయ ధరలలో హెచ్చుతగ్గుల దృష్ట్యా, పొరుగున ఉన్న జనవరి 31 వరకు పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలలో తగ్గింపు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. పెట్రోల్ ధరలు లీటరుకు రూ. 4.50 వరకు, డీజిల్ ధరలు లీటరుకు రూ. 2.75 వరకు తగ్గవచ్చు. అంటే రెండూ ఒక శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గే అవకాశం ఉంది.  

Petrol diesel IOC BPCL Crude oil Abu Dhabi T10

Next Gallery

EPFO Family Pension: ఒక రోజు పిఎఫ్ కట్ చేసినా కుటుంబ పెన్షన్ పొందవచ్చు.. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే..!!