English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Petrol and Diesel Prices Today: భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తాజా ధరలు ఇవే..!!

Petrol and Diesel Prices Today: పెట్రోలియం కంపెనీలు సామాన్యుడికి మరోసారి చేదు వార్త వినిపించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో, దేశీయంగా ఇంధన ధరలను సవరించారు. గురువారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి రావడంతో వాహనదారులు బంకుల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు.   
1 /5

బిహార్‌లో భారీ పెంపు: బిహార్‌లో పెట్రోల్ ధర ఏకంగా లీటరుకు రూ. 5 పెరిగింది. దీనివల్ల నిన్నటి వరకు రూ. 105.35 వద్ద ఉన్న పెట్రోల్, నేడు  రూ. 110.35కి చేరుకుంది. డీజిల్ ధర కూడా లీటరుకు రూ. 3 పెరిగి రూ. 94.58 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ హఠాత్ పెంపుతో అక్కడి సామాన్య ప్రజలు బడ్జెట్ అస్తవ్యస్తం అవుతోందని ఆందోళన చెందుతున్నారు.

2 /5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి ధరలు: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇంధన ధరలు గరిష్ట స్థాయిలోనే ఉన్నాయి. నేడు మార్చి 26వ తేదీ ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో పెట్రోల్ రూ. 107.50 ఉండగా  డీజిల్ రూ. 95.70గా ఉంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం.. పెట్రోల్ సుమారు రూ. 109.50 ఉండగా.. డీజిల్ రూ. 97.40 బిహార్ తరహాలో భారీ పెంపు ఇక్కడ లేకపోయినా, ఇప్పటికే ఉన్న ధరలు సామాన్యుడికి భారంగానే ఉన్నాయి.

3 /5

నిత్యావసరాలపై ప్రభావం: డీజిల్ ధర పెరగడం అంటే అది నేరుగా రవాణా రంగంపై ప్రభావం చూపుతుంది. లారీల అద్దెలు పెరగడం వల్ల మార్కెట్‌కు వచ్చే కూరగాయలు, పండ్లు, పప్పుధాన్యాల ధరలు కూడా పెరగనున్నాయి. దీనివల్ల మధ్యతరగతి ప్రజల నెలవారీ ఖర్చులు 10-15శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

4 /5

అంతర్జాతీయ కారణాలు: పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు సరఫరా దెబ్బతింటోంది. ముడి చమురు బ్యారెల్ ధర 100 డాలర్ల మార్కును దాటడం భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలకు గడ్డుకాలంగా మారింది. దీనికి తోడు డాలర్‌తో రూపాయి విలువ తగ్గడం కూడా ధరల పెంపునకు కారణమైంది.

5 /5

వాహనదారుల ఆవేదన : కేవలం వ్యక్తిగత వాహనదారులే కాకుండా ఆటో, బస్సు, ట్రక్ డ్రైవర్లు కూడా ఈ ధరల పెంపుతో సతమతమవుతున్నారు. ఇప్పటికే పెరిగిన ఖర్చుల వల్ల ఛార్జీలను పెంచక తప్పదని రవాణా సంఘాలు చెబుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ధరలు మరింత పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తుండటంతో ప్రత్యామ్నాయంగా ఈవీ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.

Next Gallery

