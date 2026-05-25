Petrol Diesel Price Hike: వాహనదారులకు మరోసారి ఊహించని షాక్ తగిలింది. దేశ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరోసారి పెరిగిపోయాయి. లీటర్ పెట్రోల్పై ఏకంగా రూ. 2.84, అటు డీజిల్పై రూ. 2.86 చొప్పున ధరలను పెంచాయి ఆయిల్ కంపెనీలు. ఈ మేరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. పెరిగిన ధరలు నేటి నుంచి అమలులోకి రాబోతున్నాయి.
దేశంలో వాహనదారులపై చమురు కంపెనీలు మరోసారి భారీ భారాన్ని మోపాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల నేపథ్యంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను భారీగా పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. గడిచిన 10 రోజుల వ్యవధిలోనే ఇంధన ధరలను పెంచడం ఇది నాలుగోసారి కావడం గమనార్హం. తాజాగా పెరిగిన ధరలు ఈరోజు ఉదయం నుంచే దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చినట్లు చమురు సంస్థలు వెల్లడించాయి.
చమురు కంపెనీలు ప్రకటించిన తాజా సవరణల ప్రకారం లీటర్ పెట్రోల్పై రూ. 2.84, లీటర్ డీజిల్పై రూ. 2.86 చొప్పున ధరలు పెరిగాయి. వరుసగా జరుగుతున్న ఈ ఇంధన ధరల పెంపుతో సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల జేబులకు చిల్లు పడుతోంది.
ఇప్పటికే గత కొన్ని విడతలుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు సుమారు రూ. 5 మేర పెరగగా, తాజా పెంపుతో ఆ భారం మరింత తీవ్రతరమైంది. తాజా పెంపు ప్రభావంతో భాగ్యనగరంలో ఇంధన ధరలు సెంచరీ దాటి దూసుకుపోతున్నాయి.
హైదరాబాద్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 115.73 కి చేరింది. అదేవిధంగా లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 103.82 గా నమోదవుతోంది. ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.117.75లకు చేరుకోగా, డీజిల్ ధర రూ.105.43లకు చేరింది.
అయితే ఈరోజు సీఎన్జీ ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి పెరుగుదల నమోదు కాలేదు. నిన్నటి ధరలు స్థిరంగానే ఉన్నాయి. రానున్న రోజుల్లో ఈ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందనే సంకేతాలు వాహనదారులను కలవరపెడుతున్నాయి.