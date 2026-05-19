Petrol Diesel Price Hike: హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వరకు పెరిగిన పెట్రోల్ రేట్లు!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 19, 2026, 10:51 AM IST|Updated: May 19, 2026, 10:51 AM IST

Petrol Diesel Price Hike:దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. గత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఇటీవలే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంధన ధరలను భారీగా పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మళ్లీ లీటరుకు సుమారు 90 పైసల వరకు ధరలు పెరగడం ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

తాజాగా ఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ.98.64కి చేరింది. డీజిల్ ధర రూ.91.58గా నమోదైంది. పెట్రోల్‌పై 87 పైసలు, డీజిల్‌పై 91 పైసలు పెరిగినట్లు సమాచారం. ముంబైలో పెట్రోల్ ధర రూ.107.59కు చేరగా, డీజిల్ రూ.94.08గా ఉంది. కోల్‌కతాలో పెట్రోల్ ధర అత్యధికంగా 96 పైసలు పెరిగి రూ.109.70కి చేరింది. అక్కడ డీజిల్ ధర రూ.96.07గా ఉంది.  

చెన్నైలో కూడా ధరలు పెరిగాయి. అక్కడ పెట్రోల్ ధర రూ.104.49గా ఉండగా, డీజిల్ రూ.96.11కి చేరింది. వరుసగా పెరుగుతున్న ధరలతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చులు పెరగడంతో సాధారణ ప్రజలపై అదనపు భారం పడుతోంది. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈరోజు పెట్రోలు ధర 112 రూపాయలు ఉండగా, తెలంగాణలో 110 రూపాయలకు చేరింది.  

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు. ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల కారణంగా హోర్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో ప్రపంచ మార్కెట్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా బ్యారెల్‌కు 120 డాలర్లకు పైగా చేరినట్లు సమాచారం.  

భారత్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద చమురు దిగుమతి దేశాల్లో ఒకటి కావడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం దేశీయ ధరలపై పడుతోంది. ఇండియన్ ఆయిల్, హిందుస్తాన్ పెట్రోలియం, భారత్ పెట్రోలియం వంటి ప్రభుత్వ ఆయిల్ కంపెనీలు ధరలను నిర్ణయిస్తున్నాయి.  

ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావం కూరగాయలు, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై కూడా పడవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో సాధారణ ప్రజలు మరింత ఆర్థిక భారం ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.

