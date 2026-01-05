Petrol Diesel Price: వాహనదారులకు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. ప్రూఫ్ ఇదిగో..!

Petrol Diesel Price: ఈ మధ్య కాలంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం ఒక బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర సుమారు 60 డాలర్ల పరిధిలో కొనసాగుతోంది. ఈ పరిస్థితిని చూసి దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని కొందరు భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ అంచనాలపై ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఏ.ఎస్. సహ్నే స్పష్టత ఇచ్చారు. జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఇంధన ధరల నిర్ణయ ప్రక్రియ చాలా క్లిష్టమైనదని, ఇది ఒక రకమైన బ్యాలెన్సింగ్ గేమ్ అని వివరించారు.
ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో పరిస్థితులు రోజురోజుకీ వేగంగా మారుతున్నాయని సహ్నే చెప్పారు. ఇటీవల అమెరికా వెనుజులాపై దాడి చేసి, అక్కడి చమురు రంగంపై తన ప్రభావాన్ని పెంచే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. భవిష్యత్తులో వెనుజులాలో అమెరికన్ ఆయిల్ కంపెనీలు భారీ పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ప్రకటించారు.
ప్రస్తుతం రోజుకు దాదాపు 10 లక్షల బ్యారెల్స్ చమురు ఉత్పత్తి చేస్తున్న వెనుజులా, ఈ పెట్టుబడులతో రాబోయే రోజుల్లో 30 లక్షల బ్యారెల్స్ వరకు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచే అవకాశముందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురుకు పెద్దగా డిమాండ్ లేకపోవడం కూడా ధరలు తగ్గడానికి కారణమవుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో దేశీయ ఇంధన ధరలు ఎలా నిర్ణయిస్తాయన్న అంశంపై సహ్నే కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. భారత్లో ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం వంటి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు ప్రధానంగా రెండు మార్గాల ద్వారా ఆదాయం వస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఒకటి ముడి చమురును శుద్ధి చేయడం ద్వారా వచ్చే రీఫైనింగ్ లాభాలు. రెండోది పెట్రోల్ బంకుల ద్వారా పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాల నుంచి వచ్చే మార్కెటింగ్ లాభాలు. ఈ రెండింటిలో ఒకదానిలో లాభం తగ్గితే, మరోదానిలో పెరుగుతుందని, ఆ రెండింటి మధ్య సమతుల్యతను చూసుకునే విధంగా ధరల నిర్ణయం జరుగుతుందని ఆయన వివరించారు.
ప్రస్తుతం రీఫైనింగ్ లాభాలు బాగానే ఉన్నప్పటికీ, పెట్రోల్ బంకుల వద్ద అమ్మకాల లాభాలు అంతగా లేవని సహ్నే చెప్పారు. అందుకే ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ఈ రెండింటినీ సమతుల్యం చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ కారణంగానే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గినా, వెంటనే పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ధరలు తగ్గకపోవచ్చని ఆయన సూచించారు.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గితే పెట్రోల్ ధరలు తప్పనిసరిగా తగ్గాలనే నిబంధన ఏదీ లేదని సహ్నే స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇంధన ధరలపై పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు, డీలర్ల కమిషన్లు, కంపెనీల లాభాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు వంటి అనేక అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే క్రూడ్ ధరలు తగ్గినప్పుడల్లా వినియోగదారులకు తక్షణ లాభం కనిపించకపోవచ్చని ఆయన వివరించారు.
అదే సమయంలో ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని సహ్నే అన్నారు. ముఖ్యంగా బయో ఫ్యూయల్స్, పునర్వినియోగ ఇంధన వనరులు వంటి కొత్త రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెరగాల్సి ఉందన్నారు. ఈ పెట్టుబడుల కోసం కూడా కంపెనీలకు స్థిరమైన ఆదాయం అవసరమవుతుందని, అది కూడా ఇంధన ధరల నిర్ణయంలో ఒక అంశంగా మారుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, పెట్రోల్-డీజిల్ ధరల నిర్ణయం కేవలం క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలపైనే ఆధారపడి ఉండదని, ఇది అనేక అంశాల సమ్మేళనమని ఇండియన్ ఆయిల్ చైర్మన్ స్పష్టం చేశారు.