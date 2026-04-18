Petrol Diesel Price: వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పడిపోయిన ముడి చమురు ధరలు.. పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు తగ్గుతాయా?

Petrol Diesel Price: యునైటేడ్ స్టేట్స్, ఇరాన్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఇప్పటి వరకు అస్థిరంగా ఉన్న చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. ఇరాన్ హెర్మూజ్ జలసంధిని వాణిజ్య నౌకశ్రయంగా ప్రకటించింది. ఇరాన్ తర్వాత అమెరికా కూడా గుడ్ న్యూస్ అందించింది. రష్యా చమురుపై రాయితీని పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో ఒక్కసారిగా చమురు ధరలు కుప్పకూలాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెట్రోల్ , డీజీల్ ధరలు తగ్గుతాయా ..పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ తీవ్ర అస్థిరతను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ముడి చమురు ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయన్న ఆశలు రేకెత్తిస్తూ రెండు ప్రధాన వార్తలు వెలువడ్డాయి. మొదటిది ఇరాన్ నుంచి కొంత ఉపశమనం లభించింది. రెండవది రష్యా చమురుకు సంబంధించి అమెరికా కూడా ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ రెండు వార్తల నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధరలు తగ్గాయి. దీంతో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా తగ్గుతాయన్న ఊహాగానాలకు దారి తీసింది.
అయితే హర్మూజ్ జలసంధి ఇప్పుడు వాణిజ్య నౌకాయానికి తిరిగి తెరిచిందని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ప్రకటించారు. అయితే నౌకలు తప్పనిసరిగా సురక్షిత మార్గాలను ఉపయోగించాలని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ మార్గం ప్రపంచంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన చమురు రవాణా మార్గాల్లో ఒకటిగా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని తెరవడం ప్రపంచ సరఫరాను మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు అమెరికా గురించి తెలుసుకుంటే... అమెరికా ప్రభుత్వం రష్యా చమురు వాణిజ్యానికి సంబంధించి ఒక కీలక మినహాయింపును పొడిగించింది. ఇది.. ఇప్పటికే సముద్రంలో ఉన్న రష్యా చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలనుకునే దేశాలకు ఉపశమనం కల్పిస్తుంది. ఈ కొత్త మినహాయింపు ప్రకారం, ఏప్రిల్ 17వ తేదీ నాటికి ఓడలలోకి ఎక్కించిన రష్యా చమురును మే 16వ తేదీ వరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఏప్రిల్ 17 నుండి మే 16 మధ్య ఓడల ద్వారా రవాణా చేసిన రష్యన్ చమురును దేశాలు కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతిస్తూ.. అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ శుక్రవారం రాత్రి ఆలస్యంగా ఒక కొత్త లైసెన్సును జారీ చేసింది. ఏప్రిల్ 11న గడువు ముగిసిన మునుపటి 30 రోజుల మినహాయింపును ఈ చర్య పునరుద్ధరించి, దాని స్థానంలోకి వస్తుంది.
దీంతో అంతర్జాతీయ బెంచ్మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ 10శాతం కంటే ఎక్కువ పడిపోయి బ్యారెల్కు $88.8 కు చేరింది. ఇది గత నెల గరిష్ట స్థాయి అయిన $119 కంటే చాలా తక్కువ.. కానీ యుద్ధానికి ముందు నాటి స్థాయిలైన $72 కంటే ఇప్పటికీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది .
ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లు ఇప్పటికే ఒత్తిడిలో ఉన్న తరుణంలో ఇరాన్, అమెరికా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. గతంలో ఒక నెల మినహాయింపు మంజూరు చేయగా, అది ఏప్రిల్ 11న ముగిసింది. కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ సడలింపును పొడిగించబోమని అమెరికా అధికారులు సూచించినప్పటికీ, ఇప్పుడు వారి మనసు మారినట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రపంచ సరఫరాను కొనసాగించడం, ధరలను నియంత్రించడం కోసమే ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. గతంలో.. మార్చిలో ఇరాన్కు సంబంధించిన ఒక నిర్ణయం వల్ల సుమారు 140 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు మార్కెట్లోకి విడుదలై, సరఫరా ఒత్తిళ్లు కొంతవరకు తగ్గాయి.
ఈ మినహాయింపులు అమెరికాలోనే వ్యతిరేకతను కూడా ఎదుర్కొన్నాయి. ఇప్పటికే ఆంక్షల పరిధిలో ఉన్న రష్యా, ఇరాన్ వంటి దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఇవి పరోక్షంగా ప్రయోజనం చేకూర్చవచ్చని కొందరు నాయకులు అంటున్నారు. ఈ మినహాయింపు వల్ల, ఒక రోజు ప్రపంచ ఉత్పత్తికి సమానమైన సుమారు 100 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు మార్కెట్లోకి రాగలదని కూడా రష్యా పేర్కొంది. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ, ప్రధానంగా హోర్ముజ్ జలసంధిలో ఇటీవల ఏర్పడిన అంతరాయాల కారణంగా సరఫరా గొలుసులకు విఘాతం కలగడంతో చమురు ధరలు అధికంగానే ఉన్నాయి.