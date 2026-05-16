/Petrol Diesel Price Hike: వాహనదారులకు మరో బిగ్ షాకింగ్ న్యూస్.. మరో 2-3 వారాల్లో పెట్రోల్ ధరపై రూ.10 పెంపు..?

Petrol Diesel Price Hike: వాహనదారులకు మరో బిగ్ షాక్ తగలబోతోంది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. లీటర్ పెట్రోల్, డీజీల్ పై రూ. 3 పెంచుతూ శుక్రవారం ఆయిల్ కంపెనీ నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే రానున్న రోజుల్లో ఈ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థికవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఇంచా చల్లారలేదు. దీంతో రానున్న రోజుల్లో ఇంధన ధరలు మరింత పెరగడం ఖాయమని అంచనా వేస్తున్నారు. చమురు కంపెనీలు ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక నష్టాల నుంచి బయటపడేందుకు రూ. 3పెంపు సరిపోదని.. లీటర్ పెట్రోల్, డీజీల్ ధర రూ. 10 వరకు పెరుగుతుందని ఎంకే గ్లోబల్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ పెంపు ఒకసారి ఉంటుందా లేదంటే 2 , 3 వారాల్లో దశలవారీగా కానీ ఉండే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
పెట్రోల్, డీజీల ధరల పెరుగుదల, డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల ధరల పెంపు, పాల ధరల పెంపు..ఇలా వరుస పెంపుల కారణంగా రాబోయే నెలల్లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 0.42శాతం మేర పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని ఆర్థిక వేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుత నష్టాలను పూడ్చుకునేందుకు పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు ఒక్కోదానికి రూ. 10 చొప్పున పెరిగే అవకాశం ఉందని ఎంకే గ్లోబల్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.
మార్చిలో ప్రభుత్వం ఎక్స్చేంచ్ సుంకాన్ని లీటర్ కు రూ. 10 తగ్గించింది. అయినప్పటికీ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ప్రస్తుతం లీటర్ చమురుపై రూ. 17 నుంచి 18 రూపాల వరకు నష్టాన్ని ఎదుర్కుంటున్నాయి. ధరల పెంచకపోవడం వల్ల ఈ త్రైమాసికంలో చమురు కంపెనీలు రూ. 57,000 కోట్ల నుంచి రూ. 58, 000 కోట్ల వరకు నష్టాలను చవిచూశాయి.
అయితే ముడిచమురు ధరలు నిరంతరం పెరుగుతుండటంతో చమురు కంపెనీలపై ఒత్తిడి మరింత పెరిగింది. యుద్ధానికి ముందు ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్ కు సుమారు 70డాలర్లు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు అవి బ్యారెల్ కు 100 డాలర్లను దాటాయి. చమురు ధరల పెరుగుదలకు ముందే మదర్ డెయిరీ, అమూల్ సంస్థలు లీటర్ కు రూ. 2చొప్పున పాల ధరలను పెంచాయి. భవిష్యత్తులో స్థానిక కంపెనీలు కూడా పాల ధరలను పెంచే అవకాశం ఉంది.
పెట్రోల్, డీజీల్ మొదలుకుని పాల వరకు సామాన్యుడిపై మరింత భారం పెరగనుంది. పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ఇతర రంగాలపై కూడా తీవ్రంగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి.