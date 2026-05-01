English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Petrol Diesel Price: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్.. ముడి చమురుతో సెగ తప్పదంటున్న ప్రభుత్వ వర్గాలు..!!

Petrol Diesel Price: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్.. ముడి చమురుతో సెగ తప్పదంటున్న ప్రభుత్వ వర్గాలు..!!

Petrol Diesel Price: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు భారత్ పై భారీగా ఎఫెక్ట్ చూపుతోంది. ఇప్పటికే కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర భారీగా పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ప్రజలపై మరో పిడుగు పడేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. పెట్రోల్, డీజీల్ రూపంలో సామాన్యుల జేబుకు చెల్లు పడటం ఖాయమంటున్నాయి ప్రభుత్వ వర్గాలు. త్వరలోనే డీజీల్, పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నాయి. 
1 /7

అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరల్లో భారీ  పెరుగుదల, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు త్వరలోనే భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు 4ఏళ్లుగా రిటైల్ ధరలను స్తంభింపజేయడం వల్ల చమురు కంపెనీలు భారీ నష్టాలను చవిస్తున్నాయి. దీంతో సమీప భవిష్యత్తులో ధరల పెంపు ఖాయమని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. 

2 /7

ఈ వారం ప్రపంచ ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 126 డాలర్ల వద్ద నాలుగేళ్ల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఆ తర్వాత అవి కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ.. ఇప్పటికీ బ్యారెల్‌కు  110 డాలర్ల పైనే ఉన్నాయి. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం.. ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా,  ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్‌పై దాడి చేయడం, దానికి ప్రతిగా టెహ్రాన్ తీసుకున్న ప్రతీకార చర్య  వల్ల హోర్ముజ్ జలసంధి వాస్తవంగా మూసివేసిన సంగతి తెలిసిందే. 

3 /7

ఈ మార్గం ప్రపంచంలోని అత్యంత కీలకమైన ఇంధన మార్గాలలో ఒకటి. ఇది పర్షియన్ గల్ఫ్‌ను ప్రపంచ మార్కెట్లకు అనుసంధానిస్తూ, ప్రపంచ చమురు వాణిజ్యంలో దాదాపు ఐదవ వంతుతో పాటు, గణనీయమైన పరిమాణంలో ద్రవీకృత సహజ వాయువు ను కూడా నిర్వహిస్తుంది. అంతేకాకుండా, నిలిచిపోయిన శాంతి చర్చల నేపథ్యంలో అమెరికా, ఇరాన్ నాయకుల మధ్య కొనసాగుతున్న మాటల యుద్ధం సరఫరాపై ఆందోళనలను పెంచింది. గత సంవత్సరం బ్యారెల్‌కు సగటున 70 డాలర్లుగా ఉన్న ముడి చమురు, ఈ నెలలో బ్యారెల్‌కు 114 డాలర్లను దాటింది.

4 /7

ఈ కాలంలో అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనైనప్పటికీ, దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ చిల్లర ధరలు ఏప్రిల్ 2022 ప్రారంభం నుండి స్థిరంగా ఉన్నాయి. పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఒక సీనియర్ అధికారి ప్రకారం, ప్రపంచ ధరలు పెరిగినప్పటికీ దాదాపు నాలుగేళ్లుగా పంపు ధరలు స్థిరంగా ఉండటం వల్ల, ప్రభుత్వ రంగ ఇంధన చిల్లర వ్యాపారులు పెట్రోల్‌పై లీటరుకు సుమారు రూ. 20, డీజిల్‌పై లీటరుకు సుమారు రూ. 100 భారీ నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. అయితే, గతంలో ముడి చమురు ధరలు తగ్గినప్పుడు, ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు మంచి లాభాలు ఆర్జించాయి. ధరలు పెరిగినప్పుడు వచ్చిన నష్టాలను పూడ్చుకోవడానికి ఆ లాభాలను ఉపయోగించుకున్నాయి. 

5 /7

అంతకుముందు, పరిశ్రమ తరపున ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఒక ప్రకటనలో, అంతర్జాతీయ ఇంధన వ్యయాలు పెరిగినప్పటికీ పెట్రోల్, డీజిల్, గృహ వినియోగ ఎల్‌పిజి ధరలను పెంచబోమని తెలిపింది. అయితే, వ్యయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు జెట్ ఫ్యూయల్, వాణిజ్య ఎల్‌పిజి, పారిశ్రామిక డీజిల్,  అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలకు విక్రయించే 5 కేజీల ఎల్‌పిజి సిలిండర్ల ధరలను పెంచాయి. ఏప్రిల్ 29న పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత లీటరుకు రూ. 25 నుంచి 28 వరకు ధర పెరుగుతుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేశారు. 

6 /7

ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ. 94.77గా, డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ. 87.67గా ఉంది. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత ప్రపంచ చమురు వాణిజ్యంలో అధిక భాగాన్ని ప్రభావితం చేసింది. కంపెనీలు పెట్రోల్‌పై లీటరుకు రూ. 20, డీజిల్‌పై లీటరుకు రూ. 100 నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి.  

7 /7

సాధారణ వినియోగదారులకు ప్రస్తుతం  ధరలు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, పెరుగుతున్న కార్పొరేట్ ఆర్థిక నష్టాలు, హోర్ముజ్ జలసంధిలో అంతరాయాలు,  అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఈ స్థిరత్వం ఎక్కువ కాలం కొనసాగే అవకాశం లేదు. ప్రస్తుత గణాంకాలు, మార్కెట్ విశ్లేషకుల హెచ్చరికలను బట్టి చూస్తే, దేశీయ మార్కెట్లో చిల్లర ఇంధన ధరల సవరణలు త్వరలో అవసరం కావచ్చని స్పష్టమవుతోంది.

Next Gallery

Post Office New Rules: పోస్టాఫీసులో కొత్త రూల్స్.. ఇకపై ఈ పేమెంట్లకు పాన్ కార్డు మస్ట్!