Petrol Diesel Price: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు సరఫరా సంక్షోభం ఏర్పడింది. పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలతో గల్ఫ్ దేశాల నుంచి చమురు సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడడంతో ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో మన దేశంలోనే అపారమైన ముడి చమురు నిల్వలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ ఆక్రమించుకోవడంతో గల్ఫ్ దేశాల ముడి చమురు, గ్యాస్ నౌకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతోప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సరఫరా ప్రభావితమై.. ధరలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతున్నాయి. మనదేశంలో మే 15వ తేదీ నుంచి పెట్రోల్ ధరలు రూ.7.50 పెరగ్గా.. డీజిల్ ధరలు కూడా రూ.7.53 పెరిగాయి.
అమెరికాతో ఇరాన్ చర్చలు ఇంకా ఓ కొలిక్కి రాకపోవడంతో ధరలు ఇప్పట్లో తగ్గే అవకాశం కనిపించడం లేదు. రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గితే.. సరఫరా కూడా సాధారణ స్థితికి వస్తుంది.
ఈ సంక్షోభ నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్లో ముడి చమురు నిల్వలు వెలికి తీసేందుకు కేంద్రం ప్లాన్ చేస్తోంది. కోల్కతాకు దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని అశోక్నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ముడి చమురును ఉత్పత్తి చేయాలని యోచిస్తోంది.
దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఇక్కడ ముడి చమురు, సహజ వాయువు నిల్వలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అయితే ఇప్పటివరకు ముడి చమురు ఉత్పత్తి ప్రారంభం కాలేదు.
ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో ఇక్కడ చమురు ఉత్పత్తి సరఫరాపై జోరుగా చర్చలు మొదలయ్యాయి. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుద్ధరించడానికి ఈ ముడి చమురు నిల్వలను ఉపయోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
త్వరలో అక్కడ చమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభం అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో మన దేశంలో చమురు సరఫరాకు ఉపశమనం లభించి.. ఆయిల్ ధరలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.