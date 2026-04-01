Petrol-Diesel Price Hike: లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 25 పెంపు.. షెల్ ఇండియా షాకింగ్ నిర్ణయం.. మళ్ళీ పెట్రోల్ ధరల సెగ..!

Petrol-Diesel Price Hike: ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు ఇప్పుడు సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడంతో, ఆ ప్రభావం దేశీయ ఇంధన మార్కెట్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రైవేట్ రంగ చమురు దిగ్గజం షెల్ ఇండియా (Shell India) ఏప్రిల్ 1 నుంచి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను రికార్డు స్థాయిలో పెంచుతూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
అంతకుముందే నయారా ఎనర్జీ కూడా ధరలను పెంచగా, ఇప్పుడు షెల్ ఇండియా వేసిన ఈ అడుగు వాహనదారులకు పెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ. 7.41 మేర పెరగడంతో, రెగ్యులర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 119.85కి, పవర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 129.85కి చేరింది. వివిధ రాష్ట్రాల్లోని స్థానిక పన్నుల కారణంగా ఈ ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
అయితే, అందరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తున్న అంశం డీజిల్ ధరల పెంపు. షెల్ బంకుల్లో డీజిల్ ధర లీటరుకు ఏకంగా రూ. 25.01 మేర పెరిగింది. ఈ భారీ పెంపుతో సాధారణ డీజిల్ ధర రూ. 123.52 కాగా, ప్రీమియం డీజిల్ ధర రూ. 133.52కి చేరుకుంది.
భవిష్యత్తులో డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ. 148 నుంచి రూ. 165 వరకు వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని మార్కెట్ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. పశ్చిమ ఆసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఇరాన్పై దాడులు ప్రారంభించిన ఫిబ్రవరి 28 నుంచి బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు సుమారు 60శాతం పెరగడం ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుందనే భయాలు కూడా ధరలను మరింత పెంచుతున్నాయి. ప్రస్తుతానికి దేశంలో సుమారు 90% మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు ధరలను స్థిరంగా ఉంచడం కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం.
ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ప్రభుత్వ సంస్థల మాదిరిగా నష్టాలకు పరిహారం లభించదు కాబట్టి, వారు పెరిగిన వ్యయ భారానీ నేరుగా వినియోగదారులపైనే మోపుతున్నారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వ బంకులకు, ప్రైవేట్ బంకులకు మధ్య ధరల వ్యత్యాసం భారీగా పెరిగింది. ఈ అకస్మాత్తు పెంపు రవాణా రంగంపై మరియు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందోనని సామాన్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.