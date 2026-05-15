Petrol Diesel Price Hike: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మండిపోతున్న పెట్రోల్ ధరలు.. లీటర్ ధర చూసి జనాలు టెన్షన్

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 15, 2026, 11:35 AM IST|Updated: May 15, 2026, 11:35 AM IST

Petrol Diesel Price Hike:దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరోసారి భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు లీటర్‌కు సుమారు రూ.3 వరకు ధరలు పెంచాయి. దీంతో సామాన్య ప్రజలపై మరింత భారం పడుతోంది.

ప్రస్తుతం దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ ధరలు రూ.110 దాటాయి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కేరళ రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ ధరలు అత్యధికంగా నమోదయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.113.03కి చేరింది. తెలంగాణలో రూ.110.89 కాగా, కేరళలో రూ.110.75గా ఉంది.  

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ప్రస్తుతం పెట్రోల్ ధర లీటర్‌కు రూ.97.77గా ఉంది. ముంబైలో రూ.106.64కు చేరింది. చెన్నై, కోల్‌కతా నగరాల్లో కూడా ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. డీజిల్ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. ఢిల్లీలో డీజిల్ ధర రూ.90.67గా ఉండగా, హైదరాబాద్ మరియు కేరళలో రూ.100కు దగ్గరగా చేరుకుంది.  

ఇరాన్ యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు, హోర్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో ఏర్పడిన సమస్యల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు సరఫరాపై ప్రభావం పడింది. దీంతో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. భారతదేశం తన అవసరాల్లో దాదాపు 90 శాతం ముడి చమురును విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అందుకే అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ధరలు పెరిగితే దేశంలో కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు వెంటనే ప్రభావితమవుతాయి.  

ఇప్పటి వరకు ఆయిల్ కంపెనీలు ధరలు పెంచకుండా భరించాయి. కానీ భారీ నష్టాలు రావడంతో చివరకు ధరలు పెంచాల్సి వచ్చిందని సమాచారం. ప్రభుత్వ రంగ ఆయిల్ కంపెనీలు రోజుకు రూ.1000 కోట్ల నుంచి రూ.1200 కోట్ల వరకు నష్టపోతున్నట్లు అంచనా.  

ఈ ధరల పెంపుతో రవాణా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే కూరగాయలు, నిత్యావసర సరుకుల ధరలపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణ ప్రజలు మాత్రం పెట్రోల్ ధరలు తగ్గాలని కోరుతున్నారు.

