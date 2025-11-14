Petrol Diesel Price: వాహనాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు. రేపు అర్థరాత్రి నుంచి అమల్లోకి.. !!

Petrol Diesel Price: అంతర్జాతీయ ఇంధన ధరల్లో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న మార్పుల దృష్ట్యా, దేశంలో పెట్రోల్–డీజిల్ ధరల్లో త్వరలోనే సవరణలు జరిగే అవకాశం ఉందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణ భారంతో అలసిపోయిన ప్రజలకు ఇది కొంత ఉపశమనం కలిగించవచ్చన్న ఆశలు ఉన్నప్పటికీ, డీజిల్ విషయంలో మాత్రం పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. అధికారిక ప్రకటన వెలువడకపోయినా, రేపు రాత్రి నుంచి అమలులోకి రావొచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.
తాజా నివేదికల ప్రకారం.. పెట్రోలియం నియంత్రణ కమిషన్ ప్రభుత్వం వద్ద ధరలు సవరించాలనే ప్రతిపాదనను సమర్పించింది. ఇందులో పెట్రోల్ లీటరుకు రూ. 2 తగ్గించాలని, అలాగే డీజిల్ ధరను లీటరుకు రూ. 9.50 పెంచాలని సూచించినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ప్రభుత్వం పెట్రోల్పై రూ. 12.50, డీజిల్పై రూ. 23 పెంచిన విషయం తెలిసిందే. అది ఇంకా వినియోగదారులపై భారం తగ్గకముందే మరోసారి ధరల మార్పు చర్చకు రావడం ప్రత్యేకించి రవాణా రంగంలో కలకలం రేపుతోంది.
ప్రస్తుతం పెట్రోల్ ఎక్స్-డిపో ధర రూ. 265.45 ఉండగా, ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే అది రూ. 263.50 వరకూ తగ్గే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత రవాణా, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలు, చిన్న కార్లను ఎక్కువగా ఉపయోగించే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది కొంత ఊరట కలిగే అవకాశం ఉంది. కానీ డీజిల్ ధర మాత్రం మరో దెబ్బ కొట్టేలా ఉంది. ప్రస్తుతం లీటరుకు రూ. 278.44 ఉన్న HSD (High Speed Diesel) ధర, నవంబర్ 15 తర్వాత రూ. 288 దాటవచ్చని అంచనా.
అదే సమయంలో, కిరోసిన్ ఆయిల్, లైట్ డీజిల్ ఆయిల్ (LDO) ధరలు కూడా వరుసగా రూ. 8.80 రూ. 7.15 పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం కిరోసిన్ రూ. 185, LDO రూ. 164 వద్ద ఉన్నాయి. వీటి ధరలు పెరగడం కూడా వినియోగదారుల నిత్యజీవన వ్యయానికే అదనపు భారమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
డీజిల్ ధర పెరగడం అంటే అది కేవలం వాహనాలను ప్రభావితం చేయడమే కాదు.. మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రబలమైన ప్రభావం చూపుతుంది. ట్రక్కులు, బస్సులు, రైళ్లు వంటి భారీ రవాణా వాహనాలు, అలాగే ట్రాక్టర్లు, మోటార్ పంపులు వంటి వ్యవసాయ యంత్రాలు డీజిల్పైనే ఆధారపడతాయి. ఈ రంగాల్లో ఖర్చులు పెరగడం కూరగాయలు, ధాన్యాలు, ముఖ్యంగా రోజువారీ వస్తువుల ధరలు పెరగడానికి దారితీయవచ్చు.
గత కొద్ది నెలలలో లీటరుకు రూ. 27 పైగా పెరుగుదల కారణంగా రవాణాదారులు ఇప్పటికే ఛార్జీలను పెంచి, ధరలు తగ్గినా తిరిగి తగ్గించలేదు. ఇప్పుడు మరింత పెరుగుదల వస్తే, వినియోగదారులపై దాని ప్రభావం మరింత తీవ్రమవుతుందని తెలుస్తోంది.
మొత్తం మీద, పెట్రోల్ కొద్దిగా చౌకవుతుందన్న ఆశ ఉన్నప్పటికీ, డీజిల్ పెరుగుదల ప్రజలకు, వ్యాపారరంగానికి తీవ్రమైన భారం మిగుల్చొచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు అందరి చూపు ప్రభుత్వ తుది నిర్ణయంపైనే నిలిచింది.