Petrol, Diesel price: 100 మార్క్ దాటిన చమురు ధర.. పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు పెరిగాయా? విజయవాడ, హైదరాబాద్, వైజాగ్, కామారెడ్డిలలో నేటి ధరలు ఇవే..!!

Petrol, Diesel price: ఇరాన్–అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావం ప్రపంచ చమురు మార్కెట్‌పై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరిగి దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్లీ బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు మరియు సరఫరా అంతరాయం భయాలు చమురు మార్కెట్‌ను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారితే ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సోమవారం ఉదయం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చమురు ఫ్యూచర్స్ గణనీయంగా పెరిగాయి. అమెరికన్ ముడి చమురు ధర ఒక్కసారిగా దాదాపు 9 డాలర్లు పెరిగి బ్యారెల్‌కు సుమారు 101 డాలర్లకు చేరుకుంది. చివరిసారిగా 2022 మార్చిలో, రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన సమయంలో ముడి చమురు ధరలు 100 డాలర్లను దాటాయి. ఆ తర్వాత కొంతకాలం ధరలు తగ్గినా, ఇప్పుడు మళ్లీ అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా పెరుగుతున్నాయి.

చమురు ధరలు పెరగడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఒకటి మధ్యప్రాచ్యంలో చమురు ఉత్పత్తి తగ్గుదల, మరొకటి హార్ముజ్ జలసంధి చుట్టూ పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో ఈ జలసంధి అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గంగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రవాణా అయ్యే చమురు ట్యాంకర్లలో సుమారు 20 శాతం ఈ మార్గం గుండా ప్రయాణిస్తాయి.

ఇటీవల ఇరాన్ ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే ట్యాంకర్లపై దాడులు జరగవచ్చని హెచ్చరించడంతో అనేక అంతర్జాతీయ షిప్పింగ్ సంస్థలు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. కొన్ని కంపెనీలు చమురు రవాణాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాయి. ఈ పరిస్థితి కొనసాగితే సరఫరా వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడే అవకాశముందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. కొంతమంది నిపుణులు ఈ సంక్షోభాన్ని 1956–57 కాలంలో జరిగిన సూయెజ్ సంక్షోభంతో పోల్చుతూ, ప్రస్తుత పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా మారే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం ఇంధన మార్కెట్‌పై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. ఉదాహరణకు అమెరికాలో గ్యాసోలిన్ ధరలు ఒకే వారంలో దాదాపు 50 సెంట్లు పెరిగి గాలన్‌కు సుమారు 3.48 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధి పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు చమురు ధరలపై ఒత్తిడి కొనసాగవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు ప్రకటించలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. అందువల్ల దేశీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ధరలు యథాతథంగానే కొనసాగుతున్నాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:  హైదరాబాద్ పెట్రోల్: లీటరుకు రూ.107.46 డీజిల్: లీటరుకు రూ.95.70 కామారెడ్డి పెట్రోల్: లీటరుకు రూ.108.82 డీజిల్: లీటరుకు రూ.96.67 విజయవాడ పెట్రోల్: లీటరుకు రూ.109.32 డీజిల్: లీటరుకు సుమారు రూ.96.22 విశాఖపట్నం పెట్రోల్: లీటరుకు రూ.108.35 డీజిల్: లీటరుకు రూ.96.22  

మన దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు, రూపాయి విలువ, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించే స్థానిక పన్నుల ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి. గత రెండు సంవత్సరాలుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా, ఇటీవల ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల్లో మాత్రం పెరుగుదల కనిపించింది. పరిస్థితులు ఎలా మారతాయో అన్న దానిపై ఇప్పుడు మార్కెట్ దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.

