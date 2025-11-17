Petrol-Diesel Price Today (November 17): ఏపీ, తెలంగాణతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Petrol-Diesel Price Today (November 17): దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు అప్ డేట్ అవుతుంటాయి. ఈ ధరలు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు, రూపాయి-డాలర్ మారకం రేటు ద్వారా నేరుగా ప్రభావితమవుతాయి. అందువల్ల, నవంబర్ 17వ తేదీకి సంబంధించిన కొత్త ఇంధన ధరలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మీరు మీ నగరంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తెలుసుకుంటే.. ఖర్చులు, నెలవారీ బడ్జెట్ను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రతి రోజు సూర్య కిరణాలతో మాత్రమే కాకుండా, పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త ధరలతో షురూ అవుతుంది. ఈ ధరలు సామాన్యుల జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఉదయం 6 గంటలకు, దేశంలోని చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCలు) అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలలో మార్పులు, డాలర్-రూపాయి మారకం రేటుపై ఆధారపడిన తాజా ధరలను విడుదల చేస్తుంటాయి. ఈ మార్పులు సామాన్యుల రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే రోజువారీ ధరలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
నవంబర్ 17, 2025 నాటికి ప్రధాన నగరాలకు తాజా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 107.46 పైసలు ఉండగా.. డీజిల్ లీటర్ ధర రూ. 95.70గా ఉంది.
విశాఖపట్నంలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 108.38పైసలు ఉండగా.. లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 96.26గా ఉంది.
విజయవాడలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 109. 02గా ఉండగా.. లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 96.85గా ఉంది.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 94.72, డీజిల్ లీటర్ ధర రూ. 87.62గా ఉంది. ముంబై లో పెట్రోల్ 104.21, డీజిల్ రూ. 92.15గా ఉంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం, అనేక రాష్ట్రాలు పన్ను కోతలు విధించిన తర్వాత, మే 2022 నుండి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరీకరించబడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారుల ధరలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నాయి.
పెట్రోల్ , డీజిల్ ప్రధానంగా ముడి చమురు నుండి ఉత్పత్తి అవుతుంది. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఇది భారత మార్కెట్ను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.