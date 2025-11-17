English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Petrol-Diesel Price Today (November 17): ఏపీ, తెలంగాణతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Petrol-Diesel Price Today (November 17): ఏపీ, తెలంగాణతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Petrol-Diesel Price Today (November 17): దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు అప్ డేట్ అవుతుంటాయి. ఈ ధరలు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు,  రూపాయి-డాలర్ మారకం రేటు ద్వారా నేరుగా ప్రభావితమవుతాయి. అందువల్ల, నవంబర్ 17వ తేదీకి సంబంధించిన కొత్త ఇంధన ధరలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మీరు మీ నగరంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తెలుసుకుంటే..  ఖర్చులు,  నెలవారీ బడ్జెట్‌ను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
1 /7

ప్రతి రోజు సూర్య కిరణాలతో మాత్రమే కాకుండా, పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త ధరలతో షురూ అవుతుంది. ఈ ధరలు సామాన్యుల జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఉదయం 6 గంటలకు, దేశంలోని చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCలు) అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలలో మార్పులు,  డాలర్-రూపాయి మారకం రేటుపై ఆధారపడిన తాజా ధరలను విడుదల చేస్తుంటాయి.  ఈ మార్పులు సామాన్యుల  రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే రోజువారీ ధరలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. 

2 /7

నవంబర్ 17, 2025 నాటికి ప్రధాన నగరాలకు తాజా పెట్రోల్,  డీజిల్ ధరలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.  హైదరాబాద్ లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 107.46 పైసలు ఉండగా.. డీజిల్ లీటర్ ధర రూ. 95.70గా ఉంది. 

3 /7

విశాఖపట్నంలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 108.38పైసలు ఉండగా.. లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 96.26గా ఉంది.   

4 /7

విజయవాడలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 109. 02గా ఉండగా.. లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 96.85గా ఉంది.   

5 /7

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 94.72, డీజిల్ లీటర్ ధర రూ. 87.62గా ఉంది. ముంబై లో పెట్రోల్ 104.21, డీజిల్ రూ. 92.15గా ఉంది.   

6 /7

కేంద్ర ప్రభుత్వం,  అనేక రాష్ట్రాలు పన్ను కోతలు విధించిన తర్వాత, మే 2022 నుండి పెట్రోల్,  డీజిల్ ధరలు స్థిరీకరించబడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారుల ధరలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నాయి.

7 /7

పెట్రోల్ ,  డీజిల్ ప్రధానంగా ముడి చమురు నుండి ఉత్పత్తి అవుతుంది.  అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఇది భారత మార్కెట్‌ను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

