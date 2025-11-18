Petrol-Diesel Price Today(November 18): తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? తాజా రేట్ల వివరాలివే..!!

Petrol-Diesel Price Today(November 18): ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల విషయంలో తెలుగు రాష్ట్రాల వాహనదారులతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వాహనదారులకు కొంత ఊరట పడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇంధనం ధరలు నిలకడగానే కొనసాగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు నేడు నవంబర్ 18వ తేదీ మంగళవారం ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గతకొంత కాలంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు నిరంతరం పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవల కొన్ని దేశాలు తమ చమురు ఉత్పత్తిని కొనసాగించాలని నిర్ణయించాయి. అప్పటి నుంచి క్రూడాయిల్ ధరల్లో పెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ కొంతకాలంగా దాని ధరలో పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.
నవంబర్ 18వ తేదీ 2025న దేశంలోని పెద్ద ప్రభుత్వ చమురు కంపెనీలు అయిన హిందూస్థాన్ పెట్రోలియం, ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోలియం తమ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను ఉదయం 6గంటలకు విడుదల చేశాయి. నేటి దాని ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు కనిపించలేదు. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ లో పెట్రోల్ రూ. 107.46, డీజిల్ రూ. 95.70, విశాఖలో లీటర్ పెట్రోల్ రూ. 108. 38, లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 96.26, విజయవాడలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 109. 02, లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 96. 85గా ఉన్నాయి.
న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్ ₹94.72, డీజిల్ ₹87.62, ముంబై: పెట్రోల్ ₹104.21, డీజిల్ ₹92.15, కోల్కతా: పెట్రోల్ ₹103.94, డీజిల్ ₹90.76, చెన్నై: పెట్రోల్ ₹100.75, డీజిల్ ₹92.34, అహ్మదాబాద్: పెట్రోల్ ₹94.49, డీజిల్ ₹90.17, బెంగళూరు: పెట్రోల్ ₹102.92, డీజిల్ ₹89.02, జైపూర్: పెట్రోల్ ₹104.72, డీజిల్ ₹90.21, లక్నో: పెట్రోల్ ₹94.69, డీజిల్ ₹87.80, పూణే: పెట్రోల్ ₹104.04, డీజిల్ ₹90.57, చండీగఢ్: పెట్రోల్ ₹94.30, డీజిల్ ₹82.45 ఉన్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వంతోపాటు అనేక రాష్ట్రాలు పన్ను కోతలు విధించిన అనంతరం మే 2022 నుండి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారుల ధరలు స్థిరంగానే ఉన్నాయి.