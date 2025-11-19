English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Petrol Diesel Price Today( November 19): నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా..?

 Petrol Diesel Price Today( November 19): దేశంలో పెట్రోల్,  డీజిల్ ధరలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు మారుతాయి. ఈ ధరలు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు మార్కెట్, రూపాయి, డాలర్ మధ్య మారకం రేటు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితమవుతాయి. అందువల్ల, నవంబర్ 19వ తేదీకి సంబంధించిన తాజా ఇంధన ధరలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
1 /7

ప్రతి రోజు పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త ధరలతో కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఇది సామాన్యుల జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఉదయం 6 గంటలకు, దేశంలోని చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCలు) అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలలో మార్పులు,  డాలర్-రూపాయి మారకం రేటుపై ఆధారపడిన తాజా ధరలను విడుదల చేస్తాయి. ఈ మార్పులు రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.

2 /7

రోజువారీ ధరలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం మాత్రమే కాదు.. వివేకం కూడా. ఈ ప్రభుత్వ వ్యవస్థ పారదర్శకతను నిర్ధారిస్తుంది. తద్వారా వినియోగదారులు తప్పుదారి పట్టించే సమాచారాన్ని అందుకోరు. 

3 /7

నవంబర్ 19, 2025 నాటికి ప్రధాన నగరాలకు తాజా పెట్రోల్,  డీజిల్ ధరలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్ ₹94.72,  డీజిల్ లీటరుకు ₹87.62.ముంబై: పెట్రోల్ ₹104.21, డీజిల్ లీటరుకు ₹92.15. కోల్‌కతా: లీటరుకు పెట్రోల్ ₹103.94, డీజిల్ ₹90.76. చెన్నై: పెట్రోల్ లీటరుకు ₹100.75, డీజిల్ ₹92.34.

4 /7

అహ్మదాబాద్: పెట్రోల్ ₹94.49, డీజిల్ లీటరుకు ₹90.17. బెంగళూరు: పెట్రోల్ ₹102.92, డీజిల్ లీటరుకు ₹89.02. హైదరాబాద్: పెట్రోల్ లీటరుకు ₹107.46  డీజిల్ ₹95.70. జైపూర్: పెట్రోల్ ₹104.72, డీజిల్ లీటరుకు ₹90.21.

5 /7

కేంద్ర ప్రభుత్వం, అనేక రాష్ట్రాలు పన్ను కోతలు విధించిన తర్వాత, మే 2022 నుండి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు అప్ డేట్ అవుతుంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారుల ధరలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నాయి.

6 /7

పెట్రోల్, డీజిల్ ప్రధానంగా ముడి చమురు నుండి ఉత్పత్తి అవుతాయ. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఇది భారత మార్కెట్‌ను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

7 /7

భారతదేశం తన ముడి చమురులో ఎక్కువ భాగాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది.  దానిని డాలర్లలో కొనుగోలు చేస్తుంది. రూపాయి బలహీనపడితే, ఇంధనం మరింత ఖరీదైనది అవుతుంది.  

