Petrol Diesel Price Today( November 19): నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా..?

Petrol Diesel Price Today( November 19): దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు మారుతాయి. ఈ ధరలు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు మార్కెట్, రూపాయి, డాలర్ మధ్య మారకం రేటు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితమవుతాయి. అందువల్ల, నవంబర్ 19వ తేదీకి సంబంధించిన తాజా ఇంధన ధరలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
ప్రతి రోజు పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త ధరలతో కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఇది సామాన్యుల జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఉదయం 6 గంటలకు, దేశంలోని చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCలు) అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలలో మార్పులు, డాలర్-రూపాయి మారకం రేటుపై ఆధారపడిన తాజా ధరలను విడుదల చేస్తాయి. ఈ మార్పులు రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.
రోజువారీ ధరలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం మాత్రమే కాదు.. వివేకం కూడా. ఈ ప్రభుత్వ వ్యవస్థ పారదర్శకతను నిర్ధారిస్తుంది. తద్వారా వినియోగదారులు తప్పుదారి పట్టించే సమాచారాన్ని అందుకోరు.
నవంబర్ 19, 2025 నాటికి ప్రధాన నగరాలకు తాజా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్ ₹94.72, డీజిల్ లీటరుకు ₹87.62.ముంబై: పెట్రోల్ ₹104.21, డీజిల్ లీటరుకు ₹92.15. కోల్కతా: లీటరుకు పెట్రోల్ ₹103.94, డీజిల్ ₹90.76. చెన్నై: పెట్రోల్ లీటరుకు ₹100.75, డీజిల్ ₹92.34.
అహ్మదాబాద్: పెట్రోల్ ₹94.49, డీజిల్ లీటరుకు ₹90.17. బెంగళూరు: పెట్రోల్ ₹102.92, డీజిల్ లీటరుకు ₹89.02. హైదరాబాద్: పెట్రోల్ లీటరుకు ₹107.46 డీజిల్ ₹95.70. జైపూర్: పెట్రోల్ ₹104.72, డీజిల్ లీటరుకు ₹90.21.
కేంద్ర ప్రభుత్వం, అనేక రాష్ట్రాలు పన్ను కోతలు విధించిన తర్వాత, మే 2022 నుండి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు అప్ డేట్ అవుతుంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారుల ధరలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నాయి.
పెట్రోల్, డీజిల్ ప్రధానంగా ముడి చమురు నుండి ఉత్పత్తి అవుతాయ. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఇది భారత మార్కెట్ను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
భారతదేశం తన ముడి చమురులో ఎక్కువ భాగాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది. దానిని డాలర్లలో కొనుగోలు చేస్తుంది. రూపాయి బలహీనపడితే, ఇంధనం మరింత ఖరీదైనది అవుతుంది.