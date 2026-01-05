Petrol Diesel Price: మగాళ్లకు కూడా ఫ్రీ బస్సు ఇస్తే బాగుండు.. ఎందుకంటే ఇకపై పెట్రోల్‌ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయ్. కారణం ఇదే..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Petrol Diesel Price:  వెనిజులాలో నెలకొన్న రాజకీయ-ఆర్థిక సంక్షోభం ఇప్పుడు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపే దిశగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్లు ఈ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి. సంక్షోభం తీవ్రత పెరిగితే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు బ్యారెల్‌కు 65 డాలర్ల వరకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయా అనే చర్చ మళ్లీ మొదలైంది.
 
వెనిజులా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద చమురు నిల్వలు ఉన్న దేశాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. అయితే రాజకీయ అస్థిరత, ఆర్థిక సమస్యలు, అంతర్జాతీయ ఆంక్షల కారణంగా అక్కడ చమురు ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. ప్రస్తుతం వెనిజులా రోజుకు సుమారు 10 లక్షల బ్యారెల్స్ మాత్రమే చమురు ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఇందులో దాదాపు 5 లక్షల బ్యారెల్స్ మాత్రమే ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజూ ఉత్పత్తి అయ్యే మొత్తం చమురులో కేవలం ఒక శాతానికి కూడా తక్కువే.  

ఈ గణాంకాలను బట్టి చూస్తే, వెనిజులా ఎగుమతులు పూర్తిగా నిలిచిపోయినా తక్షణమే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశాలు తక్కువేనని కొంతమంది నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే సౌదీ అరేబియా, అమెరికా, రష్యా వంటి దేశాలు ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. వీటి ఉత్పత్తి కొనసాగుతున్నంత వరకు సరఫరా లోటు తీవ్రంగా కనిపించదన్నది వారి వాదన.

అయితే మరికొందరు విశ్లేషకులు మాత్రం భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు. వెనిజులా సంక్షోభం ఎక్కువ రోజులు కొనసాగితే, అది ఒక్క దేశానికి పరిమితం కాకుండా ఇతర చమురు ఉత్పత్తి దేశాలపైనా రాజకీయ, ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఇప్పటికే మధ్యప్రాచ్యం, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వంటి అంశాలు చమురు మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్న తరుణంలో మరో సంక్షోభం చమురు ధరలను పైకి నెట్టే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.

క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగితే దాని ప్రభావం నేరుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై పడుతుంది. భారత్ వంటి చమురు దిగుమతి దేశాలకు ఇది మరింత భారంగా మారుతుంది. ఇంధన ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ద్రవ్యోల్బణంపై కూడా ఇది ప్రభావం చూపవచ్చు.

ప్రస్తుతం పరిస్థితిని చూస్తే, వెనిజులా సంక్షోభం తక్షణమే ఇంధన ధరలను పెంచే స్థాయిలో ప్రభావం చూపకపోయినా, దీర్ఘకాలంలో మాత్రం మార్కెట్లను అస్థిరంగా మార్చే అవకాశముంది. అందుకే అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్లు, ప్రభుత్వాలు ఈ పరిణామాలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో సంక్షోభం ఏ దిశగా వెళ్తుందన్నదానిపైనే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

Venezuela crisis global economy impact Crude oil prices Petrol Diesel Price Hike International Oil Market Venezuela Oil Exports Crude Oil Forecast

