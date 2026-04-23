Petrol Price Hike: ప్రజలకు భారీ దెబ్బ.. ఎనికలు ముగిసిన వెంటనే ఇంధన ధరల లీటర్‌కు రూ.28 వరకు పెంపు..!

Petrol Price Hike:భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు త్వరలో భారీగా పెరగొచ్చనే వార్తలు ప్రస్తుతం ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థ కోటక్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ ప్రకారం, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పూర్తయ్యిన తర్వాత లీటర్‌కు రూ.25 నుంచి రూ.28 వరకు ధరలు పెరగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ మధ్య అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగడం ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం వల్ల సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. హోర్ముజ్ సముద్ర స్రవంతి మార్గం ప్రాంతంలో సమస్యలు రావడంతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగింది. దీనివల్ల ఆయిల్ సరఫరా తగ్గి ధరలు పెరుగుతున్నాయి.  

భారతదేశం తన అవసరాలకు ఎక్కువగా విదేశాల నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకుంటుంది. కాబట్టి అంతర్జాతీయ ధరలు పెరిగితే దేశంలో కూడా ప్రభావం తప్పదు. మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో క్రూడ్ ధరలు పెరగడంతో దిగుమతి ఖర్చు కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. రోజుకు కోట్ల డాలర్ల మేర అదనపు భారం పడుతున్నట్లు అంచనా.  

ఇప్పటి వరకు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉంచినా, ఆయిల్ కంపెనీలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. నెలకు సుమారు రూ.27,000 కోట్ల వరకు నష్టం వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ డ్యూటీ తగ్గింపు వంటి చర్యలు తీసుకున్నా, అవి పూర్తిగా ఉపశమనం ఇవ్వలేకపోతున్నాయి.  

ఎన్నికలు ముగిసే వరకు ధరల పెంపు నిర్ణయం తీసుకోకుండా ప్రభుత్వం ఆగే అవకాశముంది. ఎన్నికల చివరి దశ ఏప్రిల్ 29న పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాతే ధరలపై నిర్ణయం వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

ఒక్కసారిగా ధరలు పెంచకుండా, దశలవారీగా పెంచే అవకాశం ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం (ఇన్ఫ్లేషన్) పెరగకుండా చూడటం కూడా ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడం తప్పదనే సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

petrol price hike India diesel price increase 2026 fuel price hike after elections crude oil price surge India fuel news Petrol Diesel Latest News fuel rates india update oil price impact india

