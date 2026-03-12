Petrol, Diesel Prices: బ్యారెల్ చమురు ధర రూ. 200లకు చేరితే.. లీటర్ పెట్రోల్-డీజీల్ ధర ఎంత ఉంటుందో తెలిస్తే నిద్ర పట్టదు..!!

Petrol, Diesel Prices: ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లు ప్రస్తుతం తీవ్ర అనిశ్చితి దశను ఎదుర్కొంటున్నాయి. మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా గల్ఫ్ ప్రాంతంలో నౌకలపై జరిగిన దాడులు, అంతర్జాతీయ ముడి చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలను పెంచాయి. ఈ పరిణామాల ప్రభావంతో ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగబాకాయి. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే భవిష్యత్తులో చమురు ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో West Texas Intermediate (WTI) ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు దాదాపు 7.5 శాతం పెరిగి 93.80 డాలర్లకు చేరుకుంది. అదే సమయంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర కూడా సుమారు 7.7 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు 99.03 డాలర్ల స్థాయిని తాకింది. ఇది ఇటీవల కాలంలో నమోదైన అత్యంత వేగవంతమైన పెరుగుదలల్లో ఒకటిగా భావిస్తున్నారు.
ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గల్ఫ్ ప్రాంతంలో జరిగిన సముద్ర దాడులు. మీడియా నివేదికల ప్రకారం హర్మూజ్ ఇరాక్ సముద్ర జలాల్లో అనేక నౌకలపై దాడులు జరిగాయి. పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన చిన్న పడవలు రెండు చమురు ట్యాంకర్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇరాకీ అధికారులు తెలిపారు. కొన్ని ట్యాంకర్లు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయని, సముద్రంలోకి చమురు కూడా లీక్ అయినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనల తరువాత అనేక ఇరాకీ చమురు ఓడరేవుల్లో కార్యకలాపాలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు.
ఇక ఇరాన్ కూడా పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టం చేసింది. ఇరాన్ తన చమురు ఓడరేవు కార్యకలాపాలను నిలిపివేసినట్లు సమాచారం. ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగితే ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 200 డాలర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని కూడా ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్ను స్థిరీకరించేందుకు International Energy Agency (IEA) ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో సరఫరా ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి వ్యూహాత్మక నిల్వల నుంచి 400 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది. ఇది చరిత్రలోనే అతిపెద్ద అత్యవసర చర్యగా పరిగణిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా అమెరికా వచ్చే వారం నుంచే దాదాపు 172 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనుంది.
చమురు ధరల పెరుగుదల ప్రభావం ఇప్పటికే ప్రపంచ మార్కెట్లలో కనిపిస్తోంది. పెరుగుతున్న ఇంధన వ్యయం కారణంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే భయం పెట్టుబడిదారులను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. దీంతో అనేక ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా పడిపోయాయి. ఇక చమురు ధరలు నిజంగా బ్యారెల్కు 200 డాలర్ల స్థాయికి చేరుకుంటే భారతదేశంపై దాని ప్రభావం గణనీయంగా ఉంటుంది. భారత్ తన అవసరాల కోసం ఎక్కువ భాగం ముడి చమురును దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు 90–100 డాలర్ల మధ్య ఉన్నప్పుడు కూడా దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు అనేక నగరాల్లో లీటరుకు రూ. 100కి దగ్గరగా ఉన్నాయి.
అదే చమురు ధరలు 200 డాలర్లకు చేరుకుంటే పరిస్థితి పూర్తిగా మారే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు పెట్రోల్ ధరలు లీటరుకు రూ. 150 నుంచి రూ. 180 వరకు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. డీజిల్ ధరలు కూడా రూ. 140 నుంచి రూ. 160 మధ్య ఉండే అవకాశముంది. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, ఆహార వస్తువులు సహా అనేక ఉత్పత్తుల ధరలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్ను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. పరిస్థితి త్వరగా సాధారణ స్థితికి రాకపోతే చమురు ధరలు మాత్రమే కాదు, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా పెద్ద ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.