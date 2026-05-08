/Petrol Diesel Prices: లీటర్ డీజిల్ 39 పైసలు.. పెట్రోల్ లీటర్ రూ. 2.25.. మరీ ఇంత చీపా..!!

Petrol and Diesel Prices: మన దేశంతో పోలిస్తే కొన్ని దేశాల్లో పెట్రోల్ ధరలు 44 రెట్లు తక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే మరికొన్ని దేశాల్లో మాత్రం 4 రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే ప్రపంచంలో అత్యంత తక్కువ ధరకే పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు ఎక్కడ లభిస్తాయో తెలుసా?
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ తరుణంలోనే మన భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు భారీగానే పెరిగాయి. అయినప్పటికీ కొన్ని దేశాల్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 2.25 ఉంటే మరికొన్ని దేశాల్లో రూ. 394.95 వరకు ఉంది.
మన దేశంలోని ధరలతో పోలిస్తే దాదాపు 4 రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరి ప్రపంచంలోనే అత్యంత తక్కువ ధరకు.. అత్యంత ఎక్కువ ధరకు పెట్రోల్, డీజీల్ ఎక్కడ లభిస్తాయో తెలుసుకుందాం. ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన పెట్రోల్ను విక్రయించే టాప్ 10 దేశాలను చూసినట్లయితే.. ఈ జాబితాలో హాంకాంగ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ధర సుమారు రూ.400. ఆ తర్వాత మలావి ఉంది. ఇక్కడ ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 364.27.
ఇజ్రాయెల్లో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ. 269.19 కాగా, డెన్మార్క్లో రూ. 265.74గా ఉంది. నెదర్లాండ్స్లో లీటరుకు రూ.260.15, గ్రీస్లోరూ.231.57 అల్బేనియాలో రూ. ₹231.49గా ఉంది. స్విట్జర్లాండ్లో రూ.231.12, సింగపూర్లో రూ.230.02గా ఉంది.
ప్రపంచంలో అత్యంత చౌకైన పెట్రోల్ను విక్రయించే టాప్ 10 దేశాలు: ప్రపంచంలోనే అత్యంత చౌకైన పెట్రోల్ లిబియాలో లభిస్తుంది. ఇక్కడ లీటరు ధర రూ.2.25. ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఇరాన్ ఉంది. ఇక్కడ లీటరు ధర రూ.3.32. అంగోలా, కువైట్, అల్జీరియా, తుర్క్మెనిస్తాన్లలో లీటరు ధర రూ.31.08గా ఉంది.
ఇక ఈజిప్ట్ ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది. అక్కడ పెట్రోల్ ధర రూ.42.78. ఖతార్ తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది, అక్కడ లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.54.62. సౌదీ అరేబియా పదో స్థానంలో ఉంది, అక్కడ లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.59.62.
ఏ దేశంలో డీజిల్ అత్యంత చౌకగా లభిస్తుంది? అత్యంత చౌకైన డీజిల్ వెనిజులాలో లభిస్తుంది, అక్కడ లీటరు ధర కేవలం 39 పైసలు. దీని తర్వాత ఇరాన్లో 54 పైసలు, లిబియాలో లీటరుకు ₹2.25 ధర ఉంది. అల్జీరియాలో లీటరు ధర ₹22.26.
తుర్క్మెనిస్తాన్లో లీటరు డీజిల్ ధర ₹27.19 కాగా, కువైట్లో ₹35.50. ఈజిప్ట్లో లీటరు డీజిల్ ధర ₹36.36 కాగా, అంగోలాలో ₹41.44. సౌదీ అరేబియాలో లీటరు డీజిల్ ధర ₹45.37 కాగా, ఖతార్లో ₹53.32.
ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన డీజిల్ హాంకాంగ్లో లీటరుకు ₹446గా ఉంది. మలావిలో లీటరు డీజిల్ ధర ₹365, సింగపూర్లో ₹310.49, డెన్మార్క్లో ₹273.16, స్విట్జర్లాండ్లో ₹262.09 మరియు నెదర్లాండ్స్లో ₹257గా ఉంది. ఇజ్రాయెల్లో లీటరు డీజిల్ ధర ₹255.60 కాగా, ఫిన్లాండ్లో ₹255.59గా ఉంది.