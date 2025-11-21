English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Petrol -Diesel Prices Today(November 21): నేటి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇవే.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Petrol -Diesel Prices  Today(November 21): ప్రతిరోజు లాగే నేడు కూడా  నవంబర్ 21, 2025న ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని చమురు కంపెనీలు దేశవ్యాప్తంగా కొత్త పెట్రోల్,  డీజిల్ ధరలను ఉదయం 6 గంటలకు విడుదల చేశాయి. భారతదేశంలో ఇంధన ధరలు ప్రతిరోజూ నిర్ణయిస్తాయి.  ఈ మార్పులు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు, రూపాయి-డాలర్ మారకం రేటు, పన్నులు,  డీలర్ మార్జిన్లు వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ ధర మార్పులు రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.  అది ఆఫీసుకు వెళ్లే వ్యక్తి అయినా లేదా కూరగాయల విక్రేత అయినా వారిపై ప్రభావం చూపుతాయి. అందువల్ల ప్రతి రోజు ధరల గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను ఈ విధంగా రోజువారీగా ప్రకటించడం వల్ల వినియోగదారులకు పారదర్శకమైన సమాచారం చేరుతుంది. ఇంధన మార్కెట్‌లో దోపిడీ లేదా తప్పుదారి పట్టించే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. ధరలు పెరిగినా, తగ్గినా అది నేరుగా సాధారణ జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఉద్యోగులకు ప్రయాణ ఖర్చులు పెరుగుతాయి, కూరగాయలు–పండ్ల వంటి అవసర సరుకుల రవాణా ఖర్చులు మారడం వల్ల వాటి ధరలు కూడా ప్రభావితమవుతాయి.  

అందువల్ల ఇంధన ధరలు ఎలా మారుతున్నాయో ప్రతి రోజు తెలుసుకోవడం కేవలం అలవాటు మాత్రమే కాదు.. మన ఖర్చులను సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకునేందుకు చాలా అవసరమైన అంశమని చెప్పాలి. రోజువారీగా ధరలను అప్‌డేట్ చేసే ఈ విధానం వినియోగదారులకు సరైన సమాచారం అందేలా ప్రభుత్వం, చమురు సంస్థలు తీసుకుంటున్న ఒక కీలక చర్యగా చెప్పవచ్చు.

ఈరోజు పెట్రోల్ ధర న్యూఢిల్లీ: 94.77 (0.00), కోల్‌కతా: 105.41 (0.00), ముంబై: 103.50 (0.00), చెన్నై: 100.90 (+0.10), గుర్గావ్: 95.56 (+0.14), నోయిడా: 94.87 (0.00), బెంగళూరు: 102.92 (0.00), భువనేశ్వర్: 101.16 (+0.22), చండీగఢ్: 94.30 (0.00), హైదరాబాద్: 107.46 (0.00), జైపూర్: 104.72 (-0.68), లక్నో: 94.69 (+0.12), పాట్నా: 105.47 (-0.26), తిరువనంతపురం: 107.48 (+0.18)

ఈరోజు డీజిల్ ధర (లీటరుకు రూ.) న్యూఢిల్లీ: 87.67 (0.00), కోల్‌కతా: 92.02 (0.00), ముంబై: 90.03 (0.00), చెన్నై: 92.49 (+0.10), గుర్గావ్: 88.02 (+0.14), నోయిడా: 88.01 (0.00), బెంగళూరు: 90.99 (0.00), భువనేశ్వర్: 92.74 (+0.22), చండీగఢ్: 82.45 (0.00), హైదరాబాద్: 95.70 (0.00), జైపూర్: 90.21 (-0.61), లక్నో: 87.81 (+0.14), పాట్నా: 91.71 (-0.25).

పెట్రోల్ , డీజిల్ ప్రధానంగా ముడి చమురు నుండి ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఇది భారత మార్కెట్‌ను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. భారతదేశం తన ముడి చమురులో ఎక్కువ భాగాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది.  దానిని డాలర్లలో కొనుగోలు చేస్తుంది. రూపాయి బలహీనపడితే, ఇంధనం మరింత ఖరీదైనది అవుతుంది.  

