  Petrol Diesel Price Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు పెట్రోల్-డీజీల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Petrol Diesel Price Today: ప్రతి రోజు లాగే ఈరోజు 15 నవంబర్ 2025న, దేశవ్యాప్తంగా చమురు కంపెనీలు ఉదయం 6 గంటలకు కొత్త పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను విడుదల చేశాయి. దేశంలో ఇంధన ధరలు ప్రతిరోజూ నిర్ణయిస్తాయి.  ఈ మార్పులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు రేటు, రూపాయి-డాలర్ మారకం రేటు, పన్నులు, డీలర్ మార్జిన్ వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ధరలలో ఈ మార్పులు రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అది ఆఫీసుకు వెళ్లే వ్యక్తి అయినా లేదా కూరగాయల విక్రేత అయినా సరే ప్రభావం ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి రోజు ధరల గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఈరోజు పెట్రోల్  డీజిల్ కొత్త ధరలు పెరిగాయా లేదా తగ్గాయా తెలుసుకుందాం. 
 
దేశవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో పెట్రోల్ ధరలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నాయి. ప్రధాన నగరాల్లో తాజా పెట్రోల్ ధరలను చూద్దాం. దేశంలోని ముఖ్య నగరాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ప్రాంతానికొకలా కొనసాగుతున్నాయి. న్యూఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర రూ.94.77 ఉండగా, డీజిల్ ధర రూ.87.67గా నమోదైంది. ముంబైలో పెట్రోల్ ధర రూ.103.50కి చేరగా, డీజిల్ ధర రూ.90.03గా ఉంది. చెన్నైలో పెట్రోల్ రూ.100.90, డీజిల్ రూ.92.48గా ఉన్నాయి. కోల్‌కతాలో పెట్రోల్ రూ.105.41, డీజిల్ రూ.92.02గా నమోదయ్యాయి.

హైదరాబాద్‌లో మాత్రం ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది. పెట్రోల్ రూ.107.46, డీజిల్ రూ.95.70గా ఉన్నాయి. జైపూర్‌లో పెట్రోల్ రూ.104.38గా, డీజిల్ రూ.89.90గా ఉండగా, లక్నోలో పెట్రోల్ రూ.94.57, డీజిల్ రూ.87.67గా ఉన్నాయి. చండీగఢ్‌లో పెట్రోల్ ధర రూ.94.30, డీజిల్ రూ.82.45గా ఉండగా, పాట్నాలో పెట్రోల్ రూ.106.11, డీజిల్ రూ.92.32గా నమోదయ్యాయి. మొత్తం మీద చూస్తే, ప్రతి నగరంలో స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాల ఆధారంగా ఇంధన ధరల్లో వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

ఈరోజు CNG ధర ఎంత? దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరల్లో తేడాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఢిల్లీలో ప్రస్తుతం ధర రూ.76.09గా ఉండగా, ముంబైలో ఇది కొద్దిగా ఎక్కువగా రూ.77.00కి చేరింది. చెన్నైలో ధర రూ.91.50గా నమోదైంది. కోల్‌కతాలో ఖరీదు రూ.90.00గా ఉండగా, పాట్నాలో ధర రూ.84.54గా నమోదైంది. గుర్గావ్‌లో మాత్రం ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే కొంత తక్కువగా రూ.82.12గా ఉంది. రాష్ట్ర పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు, స్థానిక మార్పులు కారణంగా నగరాల వారీగా ఇంధన ధరలు ఇలా భిన్నంగా కనిపిస్తున్నాయి.  

భారతదేశంలో పెట్రోల్,  డీజిల్ ధరలను చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCలు) ప్రతిరోజూ నిర్ణయిస్తాయి. ఈ కంపెనీలు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు, విదేశీ మారకపు రేట్లు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించే పన్నులు, డీలర్ మార్జిన్‌ల ఆధారంగా ధరలను నిర్ణయిస్తాయి. ప్రతి రాష్ట్రానికి భిన్నమైన పన్ను నిర్మాణం ఉంటుంది. కాబట్టి దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో ఒకే రోజులో పెట్రోల్,  డీజిల్ ధరలు కొద్దిగా మారుతూ ఉంటాయి.

మీరు ఈరోజు మీ కారు ట్యాంక్ నింపబోతున్నట్లయితే, తాజా ఇంధన ధరలను చెక్ చేయండి. ధరలను చెక్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు చాలా సులభం. మీరు ప్రతి ఉదయం 6 గంటలకు చమురు కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్ (IOC, HPCL, BPCL వంటివి) ద్వారా మీ మొబైల్ ఫోన్‌లో అప్ డేట్ ధరలను తెలుసుకోవచ్చు. 

