Petrol, Diesel Rates: ప్రజల నడ్డి విరిచిన సర్కార్.. మూడు రెట్లు పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. లీటర్ ఎంత పెరిగిందంటే!!


Petrol, Diesel Rates: మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరా వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమైంది. ముఖ్యంగా ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి వద్ద నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఇంధన ధరలను ఆకాశానికి చేర్చుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. ఇప్పటికే ఆర్థిక సంక్షోభంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న పాకిస్థాన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలోని సంపన్న వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ..  విలాసవంతమైన వాహనాల్లో వాడే హై-ఆక్టేన్ ఇంధన ధరను ఏకంగా మూడు రెట్లు పెంచుతూ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
తాజా పెంపుతో పాకిస్థాన్‌లో లీటర్ హై-ఆక్టేన్ పెట్రోల్ ధర రూ. 321.17 కు చేరగా, డీజిల్ ధర రూ. 335.86 వద్దకు చేరింది. ఆదివారం జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో లీటరుపై ఏకంగా 200 పాకిస్థానీ రూపాయల (PKR) మేర భారం మోపాలని నిర్ణయించారు. 

హై-ఆక్టేన్ ఇంధనాన్ని సాధారణంగా స్పోర్ట్స్ బైక్‌లు, లగ్జరీ కార్లు, హై-కంప్రెషన్ ఇంజన్లు కలిగిన వాహనాల్లో ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి.. ఈ పెంపు ప్రభావం కేవలం దేశంలోని అత్యంత సంపన్న వర్గంపైనే పడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ప్రధాని షరీఫ్ వ్యూహం ఏంటి? ఈ నిర్ణయం వెనుక పెద్ద ఆర్థిక ప్రణాళిక ఉందని ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ స్పష్టం చేశారు.  ఈ పెంపు ద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు నెలకు సుమారు 9 బిలియన్ల రూపాయలు ఆదా అవుతాయి. ఈ సొమ్మును సామాన్య ప్రజలకు ఉపశమన చర్యల కోసం వినియోగిస్తాం  అని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల ప్రజా రవాణా ఛార్జీలు లేదా విమాన ప్రయాణ ఖర్చులు పెరగవని, సాధారణ ప్రజలపై అదనపు భారం పడదని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. 

ఇరాన్, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణల కారణంగా మార్చి 6న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను లీటరుకు రూ. 55 మేర పెంచిన ప్రభుత్వం, తాజాగా మరోసారి ధరలను సవరించక తప్పలేదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం, రూపాయి విలువ పడిపోవడం పాకిస్థాన్‌ను ఊబిలోకి నెట్టేస్తున్నాయి.

సామాన్యుడిని తాకకుండా కేవలం  లగ్జరీ పై భారం వేయడం ద్వారా ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేయవచ్చని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. యుద్ధ పరిస్థితులు మారకపోతే రాబోయే రోజుల్లో సాధారణ పెట్రోల్ ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Venus Transit 2026: మార్చి 26న శుక్రుడి సంచారం.. ఈ రాశులవారికి దిమ్మతిరిగే బంపర్‌ జాక్‌పాట్!