Petrol Pump Owner Earnings Per Litre: మీరు ప్రతినెలా బైక్ లేదా కార్కు ఎంత పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ఖర్చు చేస్తున్నారో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. కొన్ని వేల రూపాయలు కచ్చితంగా అవుతాయి. కానీ అదే పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ అమ్మే పెట్రోల్ బంక్ యజమానికి నిజంగా ఎంత లాభం వస్తుందో మీకు తెలుసా? బయటకు చాలా సాధారణంగా కనిపించినా, పెట్రోల్ పంపు వ్యాపారం దేశంలో అత్యంత స్థిరమైన.. రోజూ ఆదాయం ఇచ్చే బిజినెస్లలో ఒకటి.
మన దేశంలో ప్రతి రోజూ లక్షల సంఖ్యలో వాహనాలు రోడ్లపైకి వస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు పెరుగుతున్నా, ఇంకా ఎక్కువ శాతం వాహనాలు పెట్రోల్, డీజిల్పైనే ఆధారపడుతున్నాయి. అంటే ఇంధనానికి డిమాండ్ ఎప్పటికీ తగ్గే పరిస్థితి లేదు. అందుకే పెట్రోల్ బంక్ బిజినెస్ను ఒకసారి సెట్ చేసుకుంటే, ఇది సంవత్సరాల పాటు నడిచే వ్యాపారంగా మారుతుంది.
అయితే ఈ వ్యాపారం ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండదు. ఎందుకంటే పెట్టుబడి ఎక్కువగా అవసరం అవుతుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్ పంపు ప్రారంభించాలంటే కనీసం రూ.20 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో అయితే రూ.40 నుంచి రూ.50 లక్షల వరకూ అవుతుంది. మెట్రో సిటీల్లో భూమి ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో మొత్తం పెట్టుబడి కోటి రూపాయలు దాటే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ ఖర్చులో భూమి, ట్యాంకులు, డిస్పెన్సింగ్ మెషీన్లు, సేఫ్టీ ఏర్పాట్లు, సిబ్బంది ఏర్పాట్లు అన్నీ ఉంటాయి.
ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్న… పెట్రోల్ బంక్ యజమానికి లాభం ఎలా వస్తుంది? మనకు అనిపించినట్టు యజమాని తన ఇష్టానుసారంగా ధర పెంచి అమ్మలేడు. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరలకే అమ్మాలి. కానీ ప్రతి లీటరు పెట్రోల్ లేదా డీజిల్పై చమురు కంపెనీలు యజమానికి ఒక ఫిక్స్డ్ కమిషన్ ఇస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఒక లీటరు పెట్రోల్పై సుమారు రూ.4కి పైగా కమిషన్ వస్తుంది. అలాగే డీజిల్పై సుమారు రూ.3 వరకు లాభం ఉంటుంది.
ఇవి వింటే చాలా చిన్న మొత్తాల్లా అనిపించొచ్చు. కానీ అసలు మ్యాజిక్ వాల్యూమ్లో ఉంటుంది. ఒక సాధారణ పెట్రోల్ బంక్లో రోజుకు కనీసం 4,000 నుంచి 5,000 లీటర్ల పెట్రోల్ అమ్ముడవుతుంది. అలా లెక్క వేసుకుంటే రోజుకు పెట్రోల్పై మాత్రమే దాదాపు రూ.20,000కి పైగా కమిషన్ వస్తుంది. ఇందులో ఉద్యోగుల జీతాలు, విద్యుత్ బిల్లులు, నిర్వహణ ఖర్చులు తీసేసిన తర్వాత కూడా రోజుకు రూ.8,000 నుంచి రూ.10,000 వరకు నికర లాభం మిగిలే అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి డీజిల్ అమ్మకం కూడా కలిస్తే, రోజువారీ ఆదాయం ఇంకా పెరుగుతుంది. మొత్తం కలిపి రోజుకు రూ.12,000 నుంచి రూ.15,000 వరకు సంపాదించే బంకులు కూడా చాలానే ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు మీకు ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించాలనే ఆసక్తి వస్తే, కొన్ని అర్హతలు తప్పనిసరి. దరఖాస్తు చేసుకునే వ్యక్తి భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి. వయస్సు 21 నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. బంక్ పెట్టేందుకు సరైన స్థలం ఉండాలి. అది సొంతమైనా కావచ్చు, లీజ్ అయినా కావచ్చు. పట్టణాల్లో సుమారు 800 నుంచి 1200 చదరపు మీటర్లు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 1200 నుంచి 1600 చదరపు మీటర్ల స్థలం అవసరం అవుతుంది.
ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం, రిలయన్స్ వంటి చమురు కంపెనీలు డీలర్షిప్ కోసం తరచుగా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తుంటాయి. వీటి అధికారిక వెబ్సైట్లలో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయవచ్చు. అప్లికేషన్ సమయంలో ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, భూమి పత్రాలు, స్థానిక అధికారుల నుంచి అనుమతి పత్రాలు, బ్యాంక్ వివరాలు వంటి డాక్యుమెంట్లు అవసరం అవుతాయి.
మొత్తానికి చెప్పాలంటే, పెట్రోల్ పంపు వ్యాపారం మొదట్లో ఖర్చుతో కూడుకున్నదే. కానీ ఒకసారి సరిగ్గా స్థిరపడితే, ఇది రోజూ ఆదాయం ఇచ్చే, రిస్క్ తక్కువగా ఉండే బలమైన బిజినెస్. సరైన ప్లానింగ్, మంచి లొకేషన్, నిబంధనలపై స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటే, ఈ రంగంలో మీరు దీర్ఘకాలికంగా విజయం సాధించే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది.