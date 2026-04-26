Petrol Shortage AP: ఏపీలో పెట్రోల్ కొరతకు కారణలు ఇవే..ఈ పరిస్థితి ఎప్పుడు సర్దుకుంటూందంటే!

Petrol Shortage Reasons:తెలుగు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో.. పెట్రోల్... డీజిల్ కొరత ప్రజలకు పెద్ద సమస్యగా మారింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చాలా పెట్రోల్ బంకుల వద్ద “నో స్టాక్” బోర్డులు కనిపించడం వల్ల వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పలు కారణాలు ఉన్నాయి.
మొదటి ప్రధాన కారణం చమురు కంపెనీల సరఫరా తగ్గడం. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అయిన HPCL, BPCL, IOCL డీలర్లకు పంపే ఇంధనాన్ని కొంత మేర తగ్గించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగినా, దేశీయంగా పెట్రోల్ ధరలు పెంచకపోవడం వల్ల ఈ కంపెనీలు నష్టాలను తగ్గించుకోవడానికి సరఫరాను నియంత్రిస్తున్నాయి.

రెండవ కారణం క్రెడిట్ సౌకర్యం రద్దు కావడం. గతంలో డీలర్లకు కంపెనీలు క్రెడిట్‌పై ఇంధనం ఇచ్చేవి. కానీ ఇప్పుడు నగదు చెల్లిస్తేనే స్టాక్ పంపుతున్నాయి. చిన్న బంక్ యజమానులకు ఇది పెద్ద భారంగా మారింది. అందుకే చాలామంది సరైన సమయంలో ఇంధనం తెచ్చుకోలేకపోతున్నారు.  

మూడవ కారణం ప్రజల్లో భయం. పెట్రోల్, డీజిల్ అయిపోతుందనే వార్తలు రావడంతో ప్రజలు అవసరానికి మించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. సాధారణంగా రెండు లీటర్లు వేసుకునేవారు కూడా ఫుల్ ట్యాంక్ చేయిస్తున్నారు. దీంతో డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగి కొరత మరింత పెరిగింది.  

ఈ కొరత ప్రభావం అన్ని రంగాలపై పడుతోంది. ముఖ్యంగా డీజిల్ లేకపోవడం వల్ల రవాణా వ్యవస్థ దెబ్బతింటోంది. ట్రక్కులు ఆగిపోతే కూరగాయలు, పాలు వంటి అవసరమైన వస్తువుల సరఫరా తగ్గి ధరలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. రైతులు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరి కోతల సమయంలో యంత్రాలకు డీజిల్ లేక పనులు ఆగిపోతున్నాయి. ఆక్వా రంగంలో కూడా సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయి.  

అయితే ఈ సమస్య శాశ్వతం కాదు. ప్రభుత్వం.. చమురు కంపెనీలు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నాయి. సరఫరాను మళ్లీ సాధారణ స్థాయికి తీసుకురావడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. కొద్ది రోజుల్లోనే పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా సరఫరా సరిగ్గా మొదలైతే బంకుల వద్ద ఉన్న క్యూలు తగ్గిపోతాయి.

