EPFO 3.0 Update
కేంద్రం నుంచి పిఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్నవాళ్లకు మరో శుభవార్త వచ్చేసింది. పీఎఫ్ ఖాతా ఉన్న ఉద్యోగులు అందరికీ కూడా.. కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. ఈపీఎఫ్వో 3.0 అప్డేట్ ద్వారా పీఎఫ్ సేవలను మరింత సులభంగా…వేగంగా అందించేందుకు కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యసభలో అధికారికంగా వెల్లడించింది. దీని వల్ల ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లు ఇద్దరికీ పెద్ద లాభం చేకూరనుంది.
ఇప్పటి వరకు పీఎఫ్ డబ్బులు ఉపసంహరించుకోవాలంటే చాలా ప్రక్రియలు పూర్తి చేయాల్సి వచ్చేది. యజమాని అనుమతి, పత్రాలు, ఆలస్యం వంటి సమస్యలు ఉండేవి. అయితే ఈపీఎఫ్వో 3.0 అమలులోకి రావడంతో ఈ ఇబ్బందులు చాలా వరకు తగ్గనున్నాయి. ఇకపై పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న డబ్బులను ఆన్లైన్ ద్వారా సులువుగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. క్లెయిమ్ చేసిన తర్వాత డబ్బులు కూడా తక్కువ సమయంలోనే బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతాయి.
కేంద్రం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గతంలో పీఎఫ్ క్లెయిమ్లకు డబ్బులు రావడానికి సుమారు వారం రోజుల సమయం పట్టేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ మరింత వేగంగా జరుగుతోంది. 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటి వరకు కోట్లాది పీఎఫ్ క్లెయిమ్లు విజయవంతంగా ప్రాసెస్ అయ్యాయని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఇది ఈపీఎఫ్వో వ్యవస్థ మెరుగుపడుతున్నదానికి నిదర్శనం.
ఈపీఎఫ్వో 3.0లో మరో ముఖ్యమైన మార్పు ప్రొఫైల్ కరెక్షన్ సౌకర్యం. ఉద్యోగులు తమ పేరు, పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాలను ఇకపై ఆన్లైన్లోనే మార్చుకోవచ్చు. గతంలో దీనికోసం ఈపీఎఫ్ కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఇంటి నుంచే ఈ పని పూర్తవుతుంది.
పెన్షనర్లకు కూడా ఈ అప్డేట్ ఎంతో ఉపయోగకరం. ఇకపై పెన్షన్ పొందేందుకు ఒకే బ్యాంకుపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. దేశంలో ఉన్న ఏ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ నుంచైనా పెన్షన్ పొందే అవకాశం కల్పించారు. వృద్ధ పెన్షనర్లకు ఇది చాలా ఉపశమనం కలిగించే నిర్ణయం.
అలాగే.. మెంబర్ పాస్బుక్ లైట్ ఫీచర్ను కూడా ప్రవేశపెట్టారు. దీని ద్వారా పీఎఫ్ ఖాతా వివరాలను సులువుగా చూసుకోవచ్చు. మొత్తం మీద ఈపీఎఫ్వో 3.0 అప్డేట్ పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే నిర్ణయంగా నిలిచింది.