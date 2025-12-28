PF And Payroll Changes: ఎంత జీతం వస్తుంది? PF ఎంత కట్ అవుతుంది? కొత్త రూల్స్ తో 2026లో ఏం మారనుంది..?

PF And Payroll Changes: 2026కొత్త లేబర్ కోడ్ పూర్తిగా అమల్లోకి వస్తుంది. దీంతో జీతం నుంచి పీఎఫ్ కటింగ్స్, సామాజిక భద్రత వరకు అనేకు మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. అయితే 2025లో లేబర్ కోడ్ లో భారీ సవరణ జరిగింది. 28 చట్టాలను రద్దు చేసి 4 కొత్త చట్టాలను మాత్రమే ప్రకటించింది. అయితే 2026 కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి పూర్తి అమలు అవుతుంది. మీ జీతం, పీఎఫ్ విషయంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయి. ఈ నియమం మీ సాలరీపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో తెలుసుకుందాం.
New Labor Code 2026: 2026 నుంచి పూర్తిస్థాయిలో అమలు కానున్న కొత్త లేబర్ కోడ్ ఉద్యోగుల జీత నిర్మాణంలో కీలక మార్పులు తీసుకురాబోతోంది. ఈ మార్పులు ఎంత జీతం వస్తుంది.. ఎంత PF కట్ అవుతుంది.. టేక్హోమ్ సాలరీ ఎంత తగ్గుతుంది లేదా పెరుగుతుంది అనే అంశాలపై ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తితో పాటు ఆందోళనను కూడా పెంచుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త నిబంధనల ప్రభావాన్ని సులభంగా అర్థమయ్యేలా చూద్దాం.
2025లో కేంద్ర ప్రభుత్వం లేబర్ చట్టాల్లో పెద్ద సంస్కరణ చేపట్టింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న 28 పాత కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి, వాటి స్థానంలో నాలుగు సమగ్ర లేబర్ కోడ్లను రూపొందించింది. వేతనాల కోడ్ (2019), పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్ (2020), సామాజిక భద్రతా కోడ్ (2020), వృత్తి భద్రత, ఆరోగ్యం పని పరిస్థితుల కోడ్ (2020) నవంబర్ 21, 2025 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఇవి 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి పూర్తిస్థాయిలో అమలు కానున్నాయి.
ఈ కోడ్ల ద్వారా ఉద్యోగుల వేతనం, పెన్షన్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్, గ్రాట్యుటీ, ఆరోగ్య భద్రత వంటి అంశాలకు ఒక స్పష్టమైన రూపకల్పన తీసుకొస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎక్కువగా చర్చకు వస్తున్నది 50 శాతం జీతం నిబంధన . కొత్త విధానం ప్రకారం, ఉద్యోగి మొత్తం వేతనంలో ప్రాథమిక జీతం, డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) ఇతర ప్రధాన అలవెన్సులు కలిపి కనీసం 50 శాతం ఉండాలి. అంటే కంపెనీ మొత్తం ఖర్చు (CTC)లో సగం ఈ భాగాలే కావాలి.
మిగిలిన 50 శాతం భాగంలో హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA), బోనస్, కమీషన్లు, ఓవర్టైమ్, PF వంటి అంశాలు ఉండొచ్చు. అయితే, ఈ భత్యాలు నిర్ణీత పరిమితిని మించి ఉంటే, అదనపు మొత్తాన్ని జీతంలోకి కలపాల్సి ఉంటుంది. దీని వల్ల ప్రాథమిక జీతం పెరుగుతుంది.
ప్రాథమిక జీతం పెరగడం వల్ల నేరుగా PF, గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ వంటి సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలపై ప్రభావం పడుతుంది. PF లెక్కింపు ప్రాథమిక జీతంపై ఆధారపడటం వల్ల, ఉద్యోగి , యజమాని ఇద్దరి వంతు PF కంట్రిబ్యూషన్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా టేక్హోమ్ సాలరీ కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది. కానీ దీర్ఘకాలంలో పెన్షన్, రిటైర్మెంట్ లాభాలు పెరుగుతాయి.
అయితే.. ప్రభుత్వం ఒక వెసులుబాటు కూడా ఇచ్చింది. ఉద్యోగులు కోరుకుంటే PF తగ్గింపులను ప్రాథమిక జీతం రూ.15,000 వరకు మాత్రమే పరిమితం చేసుకోవచ్చు. ఆ పరిమితికి మించిన PF కంట్రిబ్యూషన్ పూర్తిగా ఉద్యోగి ఇష్టంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ డాక్టర్ సురేష్ సురానా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కొత్త జీత నిర్మాణం వల్ల పన్ను విధించదగిన ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. గతంలో పన్ను మినహాయింపులకు అర్హమైన కొన్ని అలవెన్సులు ఇప్పుడు జీతంలో భాగమయ్యే అవకాశముంది. దీని వల్ల ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 15 ప్రకారం మొత్తం పన్ను భారం పెరిగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు.. పన్ను ఆదా కోసం ఉపయోగించే వశ్యత కూడా కొంత తగ్గవచ్చు.
మొత్తంగా చూస్తే.. 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే కొత్త లేబర్ కోడ్ తక్షణంగా టేక్హోమ్ జీతంపై కొంత ఒత్తిడి తెచ్చినా.. దీర్ఘకాలంలో ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రతను బలోపేతం చేసేలా రూపుదిద్దుకుంది. ఉద్యోగులు ఈ మార్పులను ముందుగానే అర్థం చేసుకుని, తమ ఆర్థిక ప్రణాళికను సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది