  • PF Help Desk: EPFO సభ్యులకు అలర్ట్.. PF విత్‌డ్రా, నామినీ, KYC సమస్యలకు ఇక్కడికి వెళ్తే వెంటనే పరిష్కారం..!!

EPFO office Balanagar: ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి పీఎఫ్ కు సంబంధించిన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న సభ్యులు ఇకపై సులభంగా పరిష్కారం పొందే అవకాశం ఉంది. ఇందుకోసం అధికారులు ప్రత్యేకంగా సహాయం అందించేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPFO) కు సంబంధించిన పలు సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి సభ్యులు నేరుగా కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
 
బాలానగర్ పరిధిలోని ప్రశాంత్ నగర్ లో ఉన్న ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కార్యాలయాన్ని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు నేరుగా సందర్శించి తమ సమస్యలకు పరిష్కారం పొందవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. సాధారణంగా పీఎఫ్‌కు సంబంధించిన పలు సమస్యలు ఆన్‌లైన్‌లో పరిష్కరించుకునే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు సాంకేతిక సమస్యలు లేదా పత్రాల లోపం కారణంగా ఆలస్యం జరుగుతుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో కార్యాలయానికి వెళ్లి నిపుణుల సహాయంతో సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించుకోవచ్చని చెప్పారు.  

ముఖ్యంగా పీఎఫ్ విత్‌డ్రా కు సంబంధించిన సమస్యలు ఎక్కువగా ఎదురవుతుంటాయి. ఉద్యోగులు ఉద్యోగ మార్పులు చేసినప్పుడు లేదా అత్యవసర అవసరాల కోసం తమ పీఎఫ్ డబ్బును తీసుకోవాలనుకునే సందర్భాల్లో కొన్ని సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. అలాంటి సమస్యలను అధికారులు కార్యాలయంలోనే పరిశీలించి పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు.  

అలాగే నామినీ నమోదు లేదా నామినీ మార్పులు చేయడం కూడా చాలా మందికి క్లిష్టంగా మారుతుంది. ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు పీఎఫ్ మొత్తాన్ని పొందాలంటే నామినీ వివరాలు సరిగా ఉండటం చాలా అవసరం. అందువల్ల సభ్యులు ముందుగానే తమ ఖాతాలో నామినీ వివరాలను నమోదు చేయడం లేదా అవసరమైతే వాటిని నవీకరించడం మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.  

ఇక KYC అప్‌డేట్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ ఖాతా వంటి వివరాలు EPFO ఖాతాతో సరైన విధంగా లింక్ అయి ఉండాలి. ఈ వివరాలు సరిగా లేకపోతే పీఎఫ్ క్లెయిమ్ ప్రక్రియలో ఆలస్యం కావచ్చు. కార్యాలయంలో అధికారులు ఈ KYC సమస్యలను పరిశీలించి అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం అందిస్తారని తెలిపారు.  

అదేవిధంగా పీఎఫ్ ఖాతాకు సంబంధించిన ఇతర సమస్యలు కూడా అక్కడే పరిష్కరించబడతాయని అధికారులు వెల్లడించారు. ఖాతా వివరాల్లో పొరపాట్లు, పాత ఖాతాలను కొత్త ఖాతాలతో లింక్ చేయడం, పెన్షన్‌కు సంబంధించిన సందేహాలు వంటి అంశాలపై కూడా సలహాలు ఇవ్వబడతాయి.  

ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. కార్యాలయాన్ని నేరుగా సందర్శించడం ద్వారా తమ సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించుకోవడంతో పాటు అవసరమైన సమాచారం కూడా పొందవచ్చని వారు పేర్కొన్నారు. దీంతో పీఎఫ్ సభ్యులకు ఎదురయ్యే అనేక సమస్యలు త్వరగా పరిష్కారం పొందే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

EPFO PF withdrawal EPFO Office PF Account Issues EPFO KYC Update PF Nominee Update EPFO Services Employees Provident Fund Pf Claim EPFO Hyderabad PF Help Desk Pensioners EPFO

