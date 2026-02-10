PF Withdrawal Faster Process
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) విత్డ్రా ప్రక్రియను మరింత సులభంగా మార్చేందుకు కొత్త అడుగులు వేస్తోంది. తాజాగా వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, UPI ద్వారా నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో PF సొమ్ము జమ అయ్యేలా ప్రత్యేకమైన కొత్త యాప్ను తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ యాప్ ఏప్రిల్ నెలలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం PF విత్డ్రా చేయాలంటే ఆన్లైన్ పోర్టల్స్, డాక్యుమెంట్లు, ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. అయితే కొత్త యాప్ వచ్చాక ఈ ప్రక్రియ చాలా ఈజీ అవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ యాప్ ఇప్పటికే ఉన్న UMANG యాప్కు అదనంగా పనిచేస్తుంది. అంటే UMANG యాప్ కొనసాగుతూనే, కొత్త యాప్ ప్రత్యేకంగా PF విత్డ్రా కోసం ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ కొత్త యాప్ ద్వారా ఉద్యోగి ఒకసారి రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటే, మూడు రోజుల్లోనే PF సొమ్ము బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమ అవుతుంది. గరిష్ఠంగా 35 లక్షల రూపాయల వరకు డిపాజిట్ అయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఈ మొత్తాన్ని UPI ద్వారా నేరుగా అకౌంట్కు పంపించే విధానం తీసుకురావడం పెద్ద మార్పుగా చెప్పొచ్చు.
ఇప్పటి వరకు PF విత్డ్రా కోసం UPI ఫీచర్ లేదు. బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రమే ఉండటంతో కొందరికి ఆలస్యం, టెక్నికల్ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. కొత్త యాప్తో ఈ సమస్యలు తగ్గుతాయని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. UPI ద్వారా డబ్బు పంపడం వేగంగా జరుగుతుండటంతో, ఉద్యోగులకు తక్షణమే డబ్బు అందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ నిర్ణయం ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఉద్యోగులకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వైద్య ఖర్చులు, కుటుంబ అవసరాలు వంటి సందర్భాల్లో PF డబ్బు త్వరగా అందితే ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. డిజిటల్ ఇండియా లక్ష్యాల్లో భాగంగా ప్రభుత్వం ఇలాంటి సౌకర్యాలను తీసుకురావడం అభినందనీయం.
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తున్న ఈ కొత్త PF యాప్ ఉద్యోగుల జీవితాలను సులభతరం చేయనుంది. ఏప్రిల్లో ఇది అందుబాటులోకి వస్తే, PF విత్డ్రా ప్రక్రియ పూర్తిగా కొత్త దిశలోకి వెళ్లనుంది.