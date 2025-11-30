EPFO ఖాతాదారులకు బిగ్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో ప్రతి ఏడాది రూ.45 వేల వడ్డీ జమ!

Pf Interest Rate Hike: త్వరలోనే ఈపీఎఫ్ఓ నుంచి అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్ వెలబడపోతోంది. ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ ఖాతాలోని డిపాజిట్స్కి ఏకంగా తొమ్మిది శాతం ప్రతి సంవత్సరం వడ్డీ చెల్లించే ప్రతిపాదనను కేంద్రం ఆమోదించబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇదే జరిగితే కోట్లాదిమంది ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులకు మేలు జరుగుతుంది.
Pf Interest Rate Hike Latest News: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగులకు అత్యంత తొందర్లోనే అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్ అందించబోతోంది. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో భాగంగా ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులకు వడ్డీరేట్లను పెంచేందుకు కేంద్రంతో చర్చలను ప్రారంభించింది. ఇదే జరిగితే ప్రభుత్వ పిఎఫ్ ఉద్యోగులకు ఏకంగా తొమ్మిది శాతం వరకు వడ్డీ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ 8.25 శాతం వడ్డీని చెల్లిస్తోంది.
రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో భాగంగా పిఎఫ్ ఉద్యోగులకు 9 శాతం వడ్డీ లభిస్తే... గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది అదనంగా 0.75 శాతం వడ్డీ పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి పీఎఫ్ ఖాతాలో ఏకంగా రూ. 9 శాతం వరకు వడ్డీ పెరుగొచ్చు. దీని ద్వారా దాదాపు 7.5 కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు మేలు జరుగుతుందని నివేదికను అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఈ వడ్డీ రేటు పెరగడానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను ఇంకా ఈపీఎఫ్ వెల్లడించలేదు. కానీ ట్రస్ట్ బోర్డు సమావేశంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే జరిగితే ప్రతి ఒక్కరికి అదనపు వడ్డీ లభిస్తుంది. దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న డబ్బులకు 9 శాతం అదనంగా వడ్డీ లభిస్తుంది.
ఇక ఈ వడ్డీ రేటుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వడ్డీ రేటును తొమ్మిది శాతంగా నిర్వహిస్తే.. పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతగానో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పీఎఫ్ ఖాతాలు రూ.5 లక్షల వరకు జమైతే.. ఏకంగా ఏడాదిలోనే రూ.45 వేల వరకు వడ్డీ లభిస్తుంది.
అదే ఉద్యోగి ఖాతాలో దాదాపు నాలుగు లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ అయి ఉంటే ఏకంగా ఏడాదికి.. రూ.36 వేల రూపాయల వరకు వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇక ఇదే ఖాతాలో మూడు లక్షలు డిపాజిట్ చేసి ఉంటే.. ఉద్యోగికి దాదాపు ప్రతి ఏడాది రూ.27 వేలచొప్పున వడ్డీ లభిస్తుంది. పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న డిపాజిట్లను బట్టి ఈ వడ్డీ లభిస్తుంది.
ఇటీవలే వస్తున్న వార్తల ప్రకారం.. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ప్రతిపాదికను ఫిబ్రవరిలో ఆమోదించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే ఆదానపు నిధులను నేరుగా కేంద్రం ఉద్యోగుల ఖాతాలకు బదిలీ చేసే అవకాశాలున్నాయి. దీనివల్ల కోట్లాదిమంది ఉద్యోగులకు మేలు జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది.
నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నివేదికలు, ప్రతిపాదనలు ఆధారంగా వేసుకొని మాత్రమే రాసింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు. ఈ స్టోరీకి జీ న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.