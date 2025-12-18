PF Interest Rate Hike: ఉద్యోగస్తులకు వెరీ గుడ్ న్యూస్‌.. పీఎఫ్‌ వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయ్.. పూర్తి వివరాలివే..!!

PF Interest Rate Hike: ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాదారులకు భారీ ఊరటనిచ్చే వార్త త్వరలోనే వెలువడే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎఫ్ వడ్డీ రేట్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నిధులపై వడ్డీ రేటును పెంచే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ నిర్ణయం అమలులోకి వస్తే, దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు ప్రత్యక్ష లాభం చేకూరనుంది.
ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలో ఉన్న సుమారు 8 కోట్ల మంది పీఎఫ్ హోల్డర్లు తమ ఖాతాలపై 8.25 శాతం వడ్డీని పొందుతున్నారు. అయితే దీనిని 8.75 శాతానికి పెంచాలని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పెరుగుదల అమలు అయినట్లయితే.. ఇది 50 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీ పెరుగుదలగా భావించవచ్చు. దీని వల్ల దీర్ఘకాలికంగా పీఎఫ్ లో ఎక్కువ మొత్తాలు ఉన్న ఉద్యోగులు మరింత ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రభుత్వం ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత పీఎఫ్ ఖాతాలపై వడ్డీని ఒకేసారి జమ చేస్తుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. కొత్త వడ్డీ రేటుపై జనవరి నెలలో తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ జనవరిలో నిర్ణయం తీసుకుంటే, పెరిగిన వడ్డీ మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేసే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. ఇది ఉద్యోగులకు అదనపు ఆదాయంగా మారనుంది.
ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి పీఎఫ్ ఖాతాలో ప్రస్తుతం రూ.5 లక్షల బ్యాలెన్స్ ఉంటే, వడ్డీ రేటు పెరిగిన తర్వాత అతడికి సంవత్సరానికి సుమారు రూ.40,000 నుంచి రూ.42,000 వరకు వడ్డీ రూపంలో లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే విధంగా పీఎఫ్ లో ఎక్కువ మొత్తాలు ఉన్నవారికి వడ్డీ ద్వారా మరింత అధిక ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఉద్యోగం చేస్తూనే తమ పీఎఫ్ నుంచి కొంత మొత్తాన్ని విత్ డ్రా చేసుకునేవారు కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎందుకంటే వడ్డీ రేటు పెరిగితే, ఖాతాలో మిగిలిన మొత్తంపై అదనపు లాభం లభిస్తుంది. అందువల్ల పీఎఫ్ హోల్డర్లందరికీ ఇది ముఖ్యమైన పరిణామంగా భావించవచ్చు.
ఇక పీఎఫ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ను తెలుసుకోవడం కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది. మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) యాక్టివ్గా ఉంటే, రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి 7738299899 నంబర్కు SMS పంపడం ద్వారా మీ PF బ్యాలెన్స్ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం SMSలో “EPFOHO UAN” అని టైప్ చేసి పంపాలి.
ఈ సర్వీస్ ఇంగ్లీష్తో పాటు హిందీ, పంజాబీ, గుజరాతీ, మరాఠీ, కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, బెంగాలీ వంటి 10 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఇంగ్లీష్ కాకుండా వేరే భాషలో సమాచారం కావాలంటే, UAN తర్వాత ఆ భాషకు సంబంధించిన మొదటి మూడు అక్షరాలను టైప్ చేయాలి. ఉదాహరణకు తెలుగులో సమాచారం పొందాలంటే “EPFOHO UAN TEL” అని SMS పంపితే సరిపోతుంది.
పీఎఫ్ వడ్డీ రేటు పెంపుపై ప్రభుత్వం తీసుకోబోయే నిర్ణయం ఉద్యోగుల పొదుపులకు మరింత బలం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. తుది ప్రకటన కోసం పీఎఫ్ ఖాతాదారులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.