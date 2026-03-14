PF Interest New Update: లక్షలాది మంది PF ఖాతాదారులకు వడ్డీ రేటుపై బిగ్ అప్డేట్.. ఖాతాలోకి డబ్బు ఎప్పుడు జమ అవుతుందో తెలుసా?

PF Interest New Update: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది పీఎఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్లకు గుడ్ న్యూస్. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను పీఎఫ్ వడ్డీ రేటు ఎప్పుడు అకౌంట్లో జమ అవుతుందో ఖరారు అయ్యింది. ఈసారి పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే వడ్డీ రేటులో ఎటువంటి మార్పు చేయలేదు. అంటే గత ఏడాది అమలులో ఉన్న రేటునే కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు.ఈ నిర్ణయాన్ని ముందుగా EPFOకి సంబంధించిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ సమావేశంలో తీసుకున్నారు. అనంతరం దీనికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పీఎఫ్ వడ్డీ రేటు అధికారికంగా అమలులోకి వచ్చింది.
సాధారణంగా ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాతే పీఎఫ్ వడ్డీ రేటు నిర్ణయిస్తుంది. ముందుగా ఫైనాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆడిట్ కమిటీ సమావేశమై ఆ సంవత్సరానికి సంబంధించిన పెట్టుబడులు, ఆదాయం, ఖర్చుల వివరాలను సమీక్షిస్తుంది. ఆ తర్వాత సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ సమావేశమై వడ్డీ రేటును ఖరారు చేస్తుంది. ఈ నిర్ణయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించిన తర్వాతే అది అమలులోకి వస్తుంది.
వడ్డీ రేటు ఖరారైన తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని ఖాతాదారుల పీఎఫ్ ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. సాధారణంగా జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ మధ్యలో ఈ వడ్డీ డబ్బు సభ్యుల ఖాతాల్లోకి చేరుతుంది. ఉదాహరణకు, 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వడ్డీ మొత్తాన్ని జూలై 2025లో ఖాతాదారుల అకౌంట్లలో జమ చేశారు. అయితే ఈసారి ఖచ్చితమైన తేదీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అందువల్ల ఖాతాదారులు తమ బ్యాలెన్స్ను తరచూ తనిఖీ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
వడ్డీ జమ కావడంలో కొంత ఆలస్యం జరిగినా ఖాతాదారులకు ఎటువంటి నష్టం ఉండదని ఈపీఎఫ్ఓ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. వడ్డీ మొత్తాన్ని ఖాతాల్లో నమోదు చేసే ప్రక్రియ ఆలస్యమైనా, ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పూర్తి వడ్డీ మొత్తాన్ని సభ్యులకు చెల్లిస్తారు. ఇక నవంబర్ 2024లో పీఎఫ్ వడ్డీ చెల్లింపుల విషయంలో ఒక ముఖ్యమైన మార్పు కూడా జరిగింది. గతంలో వడ్డీని లెక్కించే సమయంలో కొంత పరిమితి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనల ప్రకారం సెటిల్మెంట్ జరిగే తేదీ వరకు పూర్తిగా వడ్డీ లెక్కించి చెల్లిస్తారు. దీంతో ఖాతాదారులకు మరింత ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
ఖాతాదారులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను సులభంగా తెలుసుకోవడానికి ఈపీఎఫ్ఓ ప్రత్యేకంగా పాస్బుక్ లైట్ అనే సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN)తో లాగిన్ అయితే ఈ సేవను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అక్కడ వ్యూవ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్లి పాస్బుక్ లైట్ ను ఎంచుకుంటే ఇటీవల పనిచేసిన ఐదు కంపెనీల వరకు పీఎఫ్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. పూర్తి వివరాల కోసం సభ్యులు తమ మెంబర్ ఐడీని ఎంచుకుని పూర్తి పాస్బుక్ను కూడా చూడవచ్చు.
పీఎఫ్ వడ్డీ చరిత్రను పరిశీలిస్తే గత దశాబ్దాల్లో ఇది గణనీయంగా మారింది. 1952లో ప్రారంభమైనప్పుడు పీఎఫ్పై వడ్డీ రేటు కేవలం 3 శాతమే ఉండేది. తరువాత 1972లో అది 6 శాతానికి పెరిగింది. 1984 నాటికి ఈ రేటు 10 శాతానికి చేరుకుంది. 1989 నుంచి 1999 మధ్య కాలంలో పీఎఫ్ ఖాతాదారులు అత్యధికంగా 12 శాతం వరకు వడ్డీ పొందారు.అయితే 1999 తర్వాత పరిస్థితులు మారాయి. ఆ తర్వాత వడ్డీ రేటు 10 శాతం స్థాయిని చేరలేదు. 2001 నుంచి ఇది 9.5 శాతం కంటే తక్కువగా కొనసాగుతోంది. గత ఏడు సంవత్సరాలుగా ఈ రేటు సాధారణంగా 8.5 శాతం లేదా అంతకంటే తక్కువ స్థాయిలోనే ఉంది. గత ఐదేళ్లుగా ఇది సుమారు 8.10 నుంచి 8.25 శాతం మధ్యలో కొనసాగుతోంది.
పీఎఫ్ ఖాతాలు ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు కోసం ఒక ముఖ్యమైన పొదుపు పథకంగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రతి నెల జీతం నుంచి వచ్చే చిన్న మొత్తాలు, వాటిపై లభించే వడ్డీ కలిపి దీర్ఘకాలంలో మంచి మొత్తంగా మారుతాయి. అందుకే పీఎఫ్ ఖాతా వివరాలను తరచూ పరిశీలిస్తూ భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతపై దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.