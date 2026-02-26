English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PF Refund New Rule: ఈపీఎఫ్ఓ కీలక నిర్ణయం.. ఏ క్షణంలోనైనా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు..!!

PF Refund New Rule: ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPFO) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చాలా కాలంగా ఉపయోగంలో లేకుండా ఉన్న ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) ఖాతాల్లో నిలిచిపోయిన చిన్న మొత్తాలను నేరుగా సభ్యుల బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా మూడు సంవత్సరాలుగా ఎటువంటి డిపాజిట్‌లు లేని, అలాగే రూ. 1,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఖాతాలను  నిష్క్రియాత్మక ఖాతాలు గా పరిగణిస్తూ ఈ చర్య చేపడుతోంది.
అంచనాల ప్రకారం దాదాపు 7 లక్షల (700,000) ఖాతాల్లో మొత్తం రూ. 30.52 కోట్లు నిల్వగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగం వదిలి చాలా కాలం గడిచినా PF మొత్తాన్ని క్లెయిమ్ చేయని సభ్యులకు ఇది పెద్ద ఉపశమనం కానుంది.   

ఇంతవరకు క్లెయిమ్ దాఖలు చేయకపోవడంతో ఆ మొత్తాలు EPFO వద్దే నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు అయితే సభ్యులు ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తులు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఆ డబ్బు ఆటోమెటిగ్గా వారి ఆధార్‌తో అనుసంధానమైన బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ అవుతుంది.

ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్‌గా నిర్వహిస్తుంది. సభ్యుడు మరణించిన సందర్భంలో, నమోదు చేసిన నామినీకి ఆ మొత్తం జమ అవుతుంది. ఉద్యోగ మార్పులు, విదేశాలకు వెళ్లడం, పదవీ విరమణ లేదా క్లెయిమ్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ఖాతాలు పనిచేయనివిగా మారుతాయి. 36 నెలల పాటు ఎటువంటి లావాదేవీలు జరగకపోతే, EPFO ఆ ఖాతాను నిష్క్రియాత్మకంగా గుర్తిస్తుంది.

ప్రస్తుతం EPFO వద్ద మొత్తం 31.86 లక్షల నిష్క్రియాత్మక ఖాతాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీటిలో కలిపి సుమారు రూ. 10,903 కోట్లకు పైగా నిల్వగా ఉంది. మొదటి దశలోరూ. 1,000 లోపు బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఖాతాలను ప్రాధాన్యంగా పరిష్కరిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, ఎక్కువ మొత్తాలు ఉన్న ఖాతాల విషయంలో కూడా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

కాబట్టి, ఎటువంటి క్లెయిమ్ చేయకపోయినా, కొన్ని రోజులలో మీ బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.1,000 వరకు అకస్మాత్తుగా జమ అయితే అది EPFO ద్వారా బదిలీ అయిన PF మొత్తమే కావచ్చు. సభ్యుల డబ్బు వారికి తిరిగి అందించడమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.

