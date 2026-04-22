PF Withdrawal Big Update: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద ఈపీఎఫ్ఓ తన ఖాతాదారుల కోసం ఒక విప్లవాత్మక మార్పులు ప్రవేశపెట్టబోతోంది. ఇక నుంచి మీ పీఎఫ్ నిధులను విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు మీరు వారాల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అక్కర్లేదు. మీరు పీఎఫ్ మొత్తంలో నుంచి 75శాతం వరకు నేరుగా యూపీఐ ద్వారా 50శాతం వరకు ఏటీఎం కార్డు ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అదనంగా 5 లక్షల వరకు ఉన్న క్లెయిమ్స్ ఇప్పుడు ఆటోమెటిగ్గా పరిష్కారం అవుతాయి. ఈ కొత్త సౌకర్యం ప్రయోజనాలు ఎప్పటి నుంచి పొందగలగుతారో తెలుసుకుందాం.
ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ తన లక్షలాది మంది ఖాతాదారుల కోసం ఇప్పటివరకు చేసిన మార్పులలోకెల్లా అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పును ప్రవేశపెట్టబోతోంది. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0గా పిలిచే ఈ కొత్త కార్యక్రమం ప్రారంభంతో, పీఎఫ్ ఖాతా నుండి నిధులను విత్ డ్రా చేసుకోవడం అనేది బ్యాంకు ఖాతా నుండి డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకున్నంత ఈజీ అవుతుంది. దాదాపు గత 60ఏళ్లుగా తమ పీఎఫ్ నిధులను విత్ డ్రా చేసుకోవాలనుకునే వ్యక్తులు ఎన్నో ఫారమ్స్ నింపాల్సి వచ్చేది. అంతేకాదు ప్రభుత్వ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఆ కష్టాలన్నింటికి ఈపీఎఫ్ఓ చెక్ పెట్టబోతోంది.
EPFO 3.0 కింద బిగ్ న్యూస్ ఏంటంటే.. మీరు ఇప్పుడు మీ PF నిధులను ATM లేదా UPI ద్వారా నేరుగా విత్డ్రా చేసుకునే సదుపాయం కల్పిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు పీఎఫ్ డబ్బులను విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్ ఫారం నింపి.. ఆపై కంపెనీ ఆమోదం కోసం వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. ఈ ప్రక్రియ చాలా సమయం తీసుకునేది. అయితే కొత్త విధానం ప్రకారం, మీరు యూపీఐని ఉపయోగించి మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్లో 75శాతం వెంటనే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
దీనిని మరింత సులభం చేసేందుకు గూగుల్, ఫోన్ పే వంటి యాప్స్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేలా ఈపీఎఫ్ఓ నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి పనిచేస్తోంది. అంతేకాదు ఈపీఎఫ్ఓ ప్రతి సభ్యునికి ఒక ప్రత్యేక పీఎఫ్ ఏటీఎం కార్డును జారీ చేస్తుంది. దీంతో వారు ఏ ఏటీఎం టెర్మినల్ నుంచి అయినా సరే తమ బ్యాలెన్స్ నుంచి 50శాతం వరకు డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
ఈ కొత్త విధానం ద్వారా డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకునే పద్దతి మాత్రం మారలేదు. కేవలం ఈ ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించింది. గతంలో పీఎఫ్ విత్ డ్రా కోసం 13 విభిన్న వర్గాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటిని కేవలం 3కు తగ్గించారు. మరో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఆటో సెటిల్ మెంట్ అంటే ఎలాంటి మానవ ప్రమేయం లేకుండా డబ్బులను తీసుకునే లిమిట్ ను రూ. 5లక్షలకు పెంచారు. అంటే 5లక్షల వరకు ఉన్న క్లెయిమ్స్ కంప్యూటర్ ద్వారా ఆటో మెటిగ్గా పరిష్కారం అవుతుంది. చాలా సందర్భాల్లో మీరు ఇక నుంచి మీ యజమాని నుంచి ఎలాంటి అనుమతి పొందాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఇక అకౌంట్లో నుంచి పూర్తిగా డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకోకుండా రిటైర్మెంట్ పొదుపులు తగ్గిపోకుండా చూసేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ ఓ కీలకమైన నిబంధనను తీసుకువచ్చింది. మీరు ఏటీఏం లేదా యూపీఐ ద్వారా డబ్బు విత్ డ్రా చేసినా.. మీ అకౌంట్లో ఎప్పుడూ 25శాతం బ్యాలెన్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అకౌంట్లో ఉన్న మొత్తం డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు అవకాశం లేదు.
ఇక భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, ఆధార్ ఆధారిత ఓటీపీ వ్యవస్థను కూడా తీసుకురానున్నారు. దీనివల్ల ఈ మొత్తం ప్రక్రియ 24 గంటల్లోనే పూర్తవుతుంది. 2026 మధ్య నాటికి ఈ మొత్తం వ్యవస్థను పూర్తిగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇంటర్నెట్ వాడకంపై అంతగా అవగాహన లేని లేదా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తక్షణ నగదు అవసరమయ్యే కార్మికులు, ఉద్యోగులకు ఈ చొరవ ప్రధానంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.