PF Withdrawal: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బు విత్ డ్రా చేస్తున్నారా? అయితే మీరు ఓ ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. లేదంటే మీ డబ్బులు కట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే పీఎఫ్ డబ్బులు డ్రా చేస్తున్నప్పుడు లేదా వడ్డీ ఆదాయం తీసుకుంటున్నప్పుడు.. టాక్సబుల్ ఆదాయం పరిమితిలోపే ఉంటే టీడీఎస్ కట్ అవ్వదు. అందుకోసం మనం 15జీ లేదా 15హెచ్ సమర్పిస్తుంటాం. కానీ ఇప్పుడు ఈ గందరగోళానికి చెక్ పెడుతూ ప్రభుత్వం వన్ నేషన్ వన్ ఫారం తరహాలోనే ఫారం 121ను తీసుకువచ్చింది. అసలేంటీ ఫారం 121 తెలుసుకుందాం.
ఫారం 121 అనేది ఒక ఏకీకృత డిక్లరేషన్ పత్రం. వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా.. ఎవరైనా సరే తమ వార్షిక ఆదాయంపై పన్ను బాధ్యత సున్నా అని భావిస్తే, ఈ ఫారం 121ని సమర్పించి టీడీఎస్ మినహాయింపు పొందవచ్చు. గతంలో వయస్సును బట్టి ఫారమ్లు మారేవి.కానీ ఇప్పుడు వయస్సు అవసరం లేదు. అందరికీ ఒకటే ఫారం 121 ఉంటుంది.
ఈ ఫారం 121 అనేది కేవలం పీఎఫ్ విత్ డ్రాలకే కాకుండా.. బ్యాంకు డిపాజిట్లపై వడ్డీ, డివిడెండ్లు, అద్దె ఆదాయం, ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్ ,మ్యూచువల్ ఫండ్ చెల్లింపులకు కూడా వర్తిస్తుంది. మీరు సమర్పించే ప్రతి ఫారం 121కి 26 అక్షరాల యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ (UIN) కేటాయిస్తారు. దీనివల్ల పారదర్శకత పెరుగుతుంది.
ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యుల కోసం డిజిటల్ సంతకంతో కూడిన ఆన్లైన్ ఫైలింగ్ సదుపాయాన్ని డెవలప్ చేస్తోంది. అది అందుబాటులోకి వచ్చే వరకు భౌతిక పత్రాలపై సంతకం చేసి సమర్పించవచ్చు. ఫారం 121లోని పార్ట్-A లో మీ అంచనా ఆదాయ వివరాలను తప్పులు లేకుండా నింపాలి. తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం జరిమానాలు పడే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ 1, 2026 తర్వాత ఎవరైనా పాత 15G/H ఫారమ్లతో క్లెయిమ్ చేసినా, వాటిని ఈపీఎఫ్ఓ తిరస్కరించదు. కానీ, సదరు సభ్యుల నుండి విడిగా ఫారం 121ను సేకరించాలని క్షేత్ర కార్యాలయాలను ఆదేశించింది. పన్ను ప్రక్రియను మరింత సరళతరం చేయడం ఈ మార్పు ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే.. వయస్సు ఆధారిత అర్హతలను నిర్ణయించడంలో తలెత్తే అస్పష్టతను తొలగించడం, డిజిటల్ అనుసంధానం ద్వారా పర్యవేక్షణను పటిష్టం చేయడం కోసం ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
మీరు 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పీఎఫ్ విత్డ్రా చేయాలన్నా లేదా ఇతర ఆదాయాలపై టీడీఎస్ ఆపాలన్నా ఫారం 121 గురించి అవగాహన కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం అమల్లోకి వచ్చినందున, చందాదారులు ఈ కొత్త నిబంధనలను పాటించి ట్యాక్స్ కట్ అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు.