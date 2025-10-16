PF Withdrawal Rule 2025: పీఎఫ్‌ కొత్త రూల్స్ ఇవే.. ఈ 7 ప్రధాన మార్పులు తెలియకపోతే మీ జేబుకు చిల్లే!

PF Withdrawal Rule 2025: EPF సభ్యులకు పాక్షిక ఉపసంహరణని మరింత సులభం చేయడం కోసం CBT కొత్త నియమాలు ఆమోదించింది. ఇప్పుడు ఉద్యోగులు 100శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. సర్వీస్ కాలం 12 నెలలకు తగ్గించింది. ప్రత్యేక కారణాలు చూపించకుండా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కొత్త మార్పులు రిటైర్మెంట్ భద్రతను పెంచుతాయి.
PF Withdrawal Rule 2025: ఇటీవల సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) 238వ సమావేశంలో సభ్యులకు మరింత సౌలభ్యం కల్పించే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఉద్యోగులు తమ ఆర్థిక అవసరాలను సులభంగా తీర్చుకోగలిగేలా, అలాగే రిటైర్మెంట్ సమయంలో భద్రతను పొందేలా పాక్షిక ఉపసంహరణ (Partial Withdrawal) నిబంధనలను పూర్తిగా సరళీకరించింది.
ఇంతకుముందు EPF పథకంలో పాక్షిక ఉపసంహరణకు 13 వేర్వేరు నియమాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటన్నింటినీ ఒకే సాధారణ నియమంగా విలీనం చేసి మూడు విభాగాలుగా వర్గీకరించారు. ముఖ్యమైన అవసరాలు (అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం), గృహ అవసరాలు, ప్రత్యేక పరిస్థితులు (ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, లాకౌట్లు, నిరుద్యోగం వంటి పరిస్థితులు). దీని వల్ల సభ్యులు ఇకపై క్లిష్టమైన నిబంధనలు, డాక్యుమెంటేషన్ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఇప్పుడు సభ్యులు తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో ఉన్న మొత్తం బ్యాలెన్స్లో ఉద్యోగి, యజమాని వాటాలను కలిపి 100 శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న పరిమితులను తొలగించినట్లు అవుతుంది. విద్యా అవసరాల కోసం ఇప్పటి నుంచి 10 సార్లు వరకు, వివాహ అవసరాల కోసం 5 సార్లు వరకు ఉపసంహరణ చేసుకోవచ్చు. గతంలో ఈ రెండింటికీ కలిపి మూడు సార్లు మాత్రమే అనుమతి ఉండేది.
మరొక పెద్ద మార్పు ఏమిటంటే.. పాక్షిక ఉపసంహరణకు కనీస సేవా కాలాన్ని 12 నెలలకు తగ్గించారు. ఇంతకుముందు అనేక సందర్భాల్లో దీనికి ఎక్కువ సేవా కాలం అవసరమయ్యేది. ఇకపై, ‘ప్రత్యేక పరిస్థితులు’ కింద దరఖాస్తు చేసుకునే వారు ఉపసంహరణకు కారణం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది చాలా మంది సభ్యులకు ఉపశమనం కలిగించే నిర్ణయం.
సభ్యుల ఖాతాలో కనీసం 25 శాతం నిధి తప్పనిసరిగా నిల్వ ఉండేలా ఒక కొత్త నిబంధనను కూడా తీసుకొచ్చారు. దీని వల్ల సభ్యులు EPFO అందించే అధిక వడ్డీ రేటు (ప్రస్తుతం 8.25శాతం) ప్రయోజనాన్ని కొనసాగించగలరు. ఇది రిటైర్మెంట్ నిధి విలువను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ మార్పుల వలన EPF పాక్షిక ఉపసంహరణ ప్రక్రియ మరింత సులభం అవుతుంది. భవిష్యత్తులో పాక్షిక ఉపసంహరణ క్లెయిమ్లను 100శాతం ఆటోమేటిక్గా సెటిల్ చేసే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇకపైన EPF తుది సెటిల్మెంట్కు గడువు కాలాన్ని కూడా సవరించారు. ప్రస్తుత 2 నెలల గడువును 12 నెలలకు, పెన్షన్ తుది ఉపసంహరణను 2 నెలల నుండి 36 నెలలకు పెంచారు
ఈ కొత్త మార్పులు EPF సభ్యులకు మరింత స్వేచ్ఛను, ఆర్థిక సౌలభ్యాన్ని, భవిష్యత్ భద్రతను కల్పించడమే లక్ష్యంగా రూపొందించారు. చిన్న అవసరాల కోసం సభ్యులు తమ రిటైర్మెంట్ పొదుపులను పూర్తిగా తాకకుండా, అవసరానికి తగ్గ ఉపసంహరణ చేసుకోవచ్చు.