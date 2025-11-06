PF Withdrawal Rules in Emergency: పీఎఫ్ ద్వారా 75 శాతం వరకు మన డబ్బులను విత్డ్రా చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. కనీసం బ్యాలెన్స్ 25 శాతం ఉండాలి. అయితే పీఎఫ్ కొన్ని విపత్కర పరిస్థితుల్లో మనం విత్డ్రా చేసుకుంటాం. జాబ్ కోల్పోయినా, నేచురల్ డిజాస్టర్, పెళ్లి, చదువు కోసం వత్డ్రా చేసుకుంటారు. అయితే ఎమర్జెన్సీ సమయంలో పీఎఫ్ డబ్బులు ఎలా విత్డ్రా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
ఈపీఎఫ్ఓ ప్రతి ఉద్యోగి నుంచి కొంత మేర డబ్బు ప్రతి నెలా జీతం నుంచి జమ అవుతుంది. పిల్లల చదువు, పెళ్లి, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న సమయంలో మనం డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. అయితే పీఎఫ్ డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి.
పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవాలంటే ముందుగా యాక్టీవ్ యూఏఎన్ నెంబర్ కలిగి ఉండాలి. దానికి మొబైల్ నెంబర్ కూడా రిజిస్టర్ చేసి ఉండాలి. కేవైసీ పూర్తి చేసుకుని ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈపీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
యూఏఎన్ పోర్టల్లో మీరు ముందుగా మీరు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అవ్వాలి. క్యాప్చ కూడా ఎంటర్ చేసి సైన్ ఇన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 'మేనేజ్' సెక్షన్ లోకి వెళ్లి కేవైసీ వెరిఫై యువర్ ఆధార్, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మీరు క్లెయిమ్ చేసుకునే ఫారమ్ నెం. 31, 19, 10డి ఏదైనా ఎంచుకోవాలి
మీ బ్యాంకు ఖాతా నెంబర్ నమోదు చేసి వెరిఫై చేసుకోవాలి. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి 'ఐ వాంట్ టు అప్లై' అని విత్ డ్రా నమోదు చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ఫుల్ పిఎఫ్ అప్లై అవుతుంది. చివరగా సబ్మిట్ చేసి మీ బ్యాంకు ఖాతా లేదా చెక్ బుక్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు కొన్ని రోజుల్లో మీ ఖాతాలో డబ్బులు క్రెడిట్ అవుతాయి.
పీఎఫ్ నెంబర్ ఐడీతో మీరు సులభంగా అప్లికేషన్ స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే కొన్ని నిబంధనలకు అనుగుణంగా మాత్రమే పెళ్లి లేదా చదువు ఇంటి నిర్మాణానికి పీఎఫ్ డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.