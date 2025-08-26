English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Phone Usage Alert: ఫోన్ వాడేటప్పుడు ఈ ఒక్క పని చేయకండి.. చేస్తే ప్రాణానికి ఆపాయం…

Phone Use Dangers
ప్రతిరోజు.. ఫోన్ లేకుండా మన జీవితం అనేది గడవదు. ఒకరకంగా చెప్పాలి అంటే నిద్రపోయేతప్పుడు తప్ప.. మిగతా సమయంలో మన చేతిలో ఫోన్ వింటూనే ఉంటుంది. ఫోన్ ఎక్కువగా వాడడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని నిపుణులు చెబుతున్న ఈ అలవాటు మనలో ఎంతోమంది మానుకోలేరు..
 
ఫోన్ తరచుగా వాడడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి.. అని వైద్య నిపుణులతో చెబుతూ ఉన్నా కానీ.. చాలామంది ఈ అలవాటుని మాత్రం మానుకోలేరు..   

ఒకరకంగా సెల్ఫోన్ అనేది మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రపోయే వరకు.. మన చేతిలోనే ఉంటుంది. 

అయితే ఫోన్ తో.. వచ్చే ఒక అత్యంత ప్రమాదం ఉంది. ఈ చిన్న అలవాటు మీకు ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా మానుకోండి. లేకపోతే అది కాస్త ప్రాణానికి అపాయం తీసుకొస్తుంది. 

ఇంతకీ ఆ పనేమిటి అంటే.. చాలామంది ఫోన్ చార్జిలో పెట్టుకొని మాట్లాడుతుంటారు లేకపోతే వాడుతూ ఉంటారు. ఇలా వాడటం ద్వారా ఎన్నో ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. 

ఇలా చెయ్యడం వల్ల ఏదన్నా షాప్ సర్కిల్ జరిగినప్పుడు..ఫోన్ పగిలిపోయే ఛాన్సులు ఎక్కువగా ఉండటం మాత్రమే కాదు.. ఇలా చార్జింగ్ పెట్టి ఫోన్ వాడటం వల్ల గుండె సమస్యలు కూడా రావచ్చు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు.

