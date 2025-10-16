Phonepe Offer: కేవలం 11 రూపాయలకే ఫోన్ పే సంచలన ఆఫర్.. రూ.25 వేల వరకు లబ్ది.. ఇలా అప్లయ్ చేయండి..!

Phonepe fire cracker insurance at just 11 rupees: మరో మూడు రోజుల్లో దీపావళి పండగ రాబోతుంది. ఈ వేడుకను మన దేశంలో కులమతాలకు అతీతంగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా పటాసులు కాలుస్తూ చిన్న, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా.. ప్రతి ఒక్కరూ పండుగను ఎంజాయ్ చేస్తారు. అయితే దీపావళికి బాణసంచా పేల్చే సమయంలో చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి. ఇప్పటికే ఎన్నోసార్లు అగ్ని ప్రమాదాలు, ప్రాణ నష్టం జరిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఫోన్ పే.. దీపావళి పండగ వేళ ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే.. దాని నుండి రక్షణ పొందడానికి అదిరిపోయే ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ని తీసుకొచ్చింది. కేవలం రూ.11 ఖర్చుతో రూ.25 వేల వరకు ప్రమాద బీమాను ఆఫర్ చేస్తోంది.
చీకటిపై కాంతి విజయానికి, చెడుపై మంచి విజయానికి చిహ్నంగా మనం మట్టి దీపాలను వెలిగిస్తూ.. దీపాల పండుగ దీపావళిని జరుపుకుంటాం. అయితే పండుగ హడావిడిలో టపాసులు కాలుస్తున్నప్పుడు.. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేదంటే ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టానికి దారితీస్తుంది. దీపావళి పండుగ రోజున అలా జరగరానిది ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆర్థిక సాయం అందించడానికి ఫోన్ పే జస్ట్ 11 రూపాయలతో ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ని తీసుకొచ్చింది.
దేశంలోని అతిపెద్ద ఫిన్ టెక్ పేమెంట్ సంస్థ ఫోన్ పే.. తన ఫైర్ క్రాకర్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ని తక్కువ ఖర్చుకే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కేవలం 11 రూపాయల ఖర్చుతో 25 వేల రూపాయల వరకు ప్రమాద బీమాను ఆఫర్ చేస్తోంది.
ఇది కుటుంబంలోని భార్యాభర్తలతో పాటు వారి ఇద్దరు పిల్లలకు కవర్ చేసే సింగిల్ పాలసీ. ఇక ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అక్టోబర్ 12, 2025 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రజలు దీనిని తీసుకున్న రోజు నుంచి 11 రోజుల వరకు ఈ కవరేజ్ చెల్లుబాటు అవుతుంది. అంటే కేవలం రోజుకు రూపాయి ఖర్చుతో ఇన్సూరెన్స్ అన్నమాట.
ఫోన్ పే నుంచి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని ఈ విధంగా కొనుగోలు చేయాలి. ముందుగా మీ ఫోన్ పే యాప్కి వెళ్లి అక్కడ ఫైర్ క్రాకర్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంచుకోవాలి. అందులో రూ.11కే జీఎస్టీతో కలిపి రూ. 25వేలు కవరేజ్ ఆఫర్ చేస్తున్న ప్లాన్ ఎంచుకోవాలి. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కోసం వ్యక్తుల వివరాలు అందించి పేమెంట్ పూర్తి చేయాలి. ఈ క్రమంలో దేనికి ఎంత ఖర్చనే బ్రేక్ డౌన్ కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది.