English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Business Ideas: భారీగా పడిపోయిన టమాటా ధరలు.. కిలోలు కొద్దీ టమాటాలు కొనండి… జార్లు కొద్దీ లాభాలు పొందండి..!!

Business Ideas: భారీగా పడిపోయిన టమాటా ధరలు.. కిలోలు కొద్దీ టమాటాలు కొనండి… జార్లు కొద్దీ లాభాలు పొందండి..!!

Business Ideas: ఏ వ్యాపారం అయినా సరే మీరు అనుకున్న ప్లాన్ అమలు చేస్తే కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే చాలు లాభాలు గ్యారెంటీగా వస్తాయి. అంతేకానీ వ్యాపారం ప్రారంభించిన కొన్ని రోజుల్లో లాభాలు రాలేదని నిరాశ చెందకూడదు. అయితే అన్ని సీజన్లలో చేసుకునే ఓ వ్యాపారం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇందులో తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది. 
1 /7

అదే టమాటా పికిల్స్ బిజినెస్. ప్రస్తుతం టమాటా ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. అదే విధంగా వచ్చేది వేసవి కాలం కావడంతో మార్కెట్లో పచ్చళ్లకు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. అందులో టమాటా పచ్చడి అంటే చాలా మందికి ఇష్టంగా ఉంటుంది. 

2 /7

ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి మంచి ప్రాఫిట్స్ పొందవచ్చు. అయితే ఈ వ్యాపారాన్ని ఎలా ప్రారంభించాలి.ఎంత పెట్టుబడి అవుతుందో తెలుసుకుందాం. 

3 /7

టమాటా ధరలు తగ్గాయని ఆనందించాలో.. రైతుల కష్టానికి ఫలితం లేదని బాధపడాలో తెలియడం లేదు. గత కొన్నాళ్లుగా టమాటా ధరలు సామాన్యుడిని ఊరించి.. ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కేవలం రూ. 10లోపే కిలో టమోటా లభిస్తుంది. దీంతో చాలా మంది గ్రుహిణులు కేజీల కొద్దీ టమాటాలు కొనుగోలు చేసి నిల్వ పచ్చళ్లు పెట్టుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. 

4 /7

అయితే టమాటా లేని వంటకాలను ఊహించుకోలేము. ఇక టమాటల ధరలు కూడా ఎప్పుడు ఒకే విధంగా ఉండవు. ఒక్కోసారి ఉన్న ఫలంగా ధరలు భారీగా పెరుగుతుంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో తగ్గుతుంటాయి. అందుకే టమాటా పచ్చడికి ప్రస్తుతం ఫుల్ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. 

5 /7

టమాటా పచ్చళ్లు సూపర్ మార్కెట్లతోపాటు చిన్న చిన్న కిరాణం దుకాణాల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ఈ టమాటా పచ్చళ్లతో వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే మంచి లాభాలను పొందవచ్చు. హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్ తోపాటు చాలా మంది కొనుగోలు చేస్తుంటారు.   

6 /7

ఈ పచ్చడి బిజినెస్ కు పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరం ఉండదు. తక్కువ మొత్తంలోనే ఇంట్లోనే ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. దీనికి పెద్దెత్తున టమాటాలను కొనాలి. వీటితో పచ్చడి తయారు చేసుకుని కవర్స్ లేదా డబ్బాల్లో ప్యాకింగ్ చేసి విక్రయించుకోవచ్చు. ఆన్ లైన్ ద్వారా కూడా వీటిని అమ్ముకోవచ్చు.   

7 /7

మార్కెట్లో కిలో టమాటా పచ్చడి ధర రూ. 150 వరకు ఉంటుంది. హోల్ సెల్ అయితే 100కి విక్రయించవచ్చు. మీ వ్యాపారం పెరిగే కొద్దీ పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్ కొనుగోలు చేసి పెద్దెత్తున వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు. 

Business idea Business Idea In Telugu Tomato Powder Making Machine tomato powder business business Business Ideas Business Plan PERSONAL FINANCE

Next Gallery

Prabhas: అంబానీ ఫ్యామిలీని మించిన ప్రభాస్ కుటుంబ ఆస్తులు విలువ ఏంటంటే..?