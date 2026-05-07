Piles Relief Tips: పైల్స్ వేధిస్తున్నాయా? ఇది ట్రై చేస్తే కాస్త రిలీఫ్‌ వస్తుంది.. మస్ట్‌గా చదవండి..!!

Piles Relief Tips: పైల్స్ ఈరోజుల్లో సర్వసాధారణమైన సమస్య. చాలామంది ఈ సమస్యతో సతమతమవుతున్నారు. పైల్స్ రావడానికి కారణం...ప్రస్తుత జీవనశైలి, మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు...ఇవ్వన్నీ కూడా అనారోగ్యానికి కారణమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నాన్ వెజ్, థైరాయిడ్, మలబద్ధకం, జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం, చాలా సమయం కూర్చోని ఉండటం....ఇలాంటి అనేక కారణాలతో చాలా మందికి పైల్స్ వస్తున్నాయి. పైల్స్ లో వచ్చే నొప్పి, బాధను చెప్పడం చాలా కష్టం. వేధిస్తున్న పైల్స్ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే ఈ చిట్కాలు పాటించండి. 
ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లను తీసుకోండి. అందులో కొన్ని బిర్యానీ ఆకులతోపాటు...మూడు వెల్లుల్లిపాయలు వేయాలి. వీటిని పదినిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వండి. బాగా మరిగిన  తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చల్చార్చి...పైల్స్ ఉన్న ప్రదేశంలో రాయండి. ఈ మిశ్రమాన్ని రోజుకు మూడు సార్లు చేస్తుంటే ఉపశమనం ఉంటుంది.   

చామంతి పువ్వులు కూడా పైల్స్ సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. తెల్లచామంతి పువ్వును నీటిలో వేసి మరిగించాలి. డికాక్షన్ లా మారాక  చల్లార్చి.....సమస్య ఉన్న చోట రాస్తే నొప్పి తిరగబెట్టదు.   

ఒక గ్లాసులో కొంచెం యాపిల్ సైడర్  వెనిగర్ తీసుకోండి. అందుల్లో కొన్ని కాటన్ బాల్స్ వేసి నానబెట్టాలి. అలా కొద్దిసేపటి తర్వాత కాటన్ బాల్స్ ను సమస్య ఉన్న చోట అప్లై చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.   

కలబందలో చాలా సహాజలక్షణాలు ఉన్నాయి. కలబంద గుజ్జును తీసి...పైల్స్ పై రాస్తే...సమస్య తగ్గుతుంది.   

నిమ్మకాయ రసాన్ని తీసి అందులో కొంచె అల్లం రసం, తేనే కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని పైల్స్ రుద్దండి. కాస్త ఉపశమనం ఉంటుంది.   

ఆముదం లేదా బాదం నూనెలో టీ ట్రీ నూనెను కలిపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని సమస్య ఉన్న చోట రాస్తుండాలి. ఇలా చేస్తే కొన్ని రోజుల్లో పైల్స్ సమస్య పూర్తిగా నయం అవుతుంది.   

   Disclaimer : ఈ కథనంలో పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వివిధ అధ్యయనాలు, నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఈ కథనాన్ని అందించాము. ఈ కథనానికి జీ తెలుగు సంస్థకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ చిట్కాలను పాటించే ముందు లేదా మీ ఆహారంలో మార్పులు చేసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుడిని సంప్రదించి సలహా తీసుకోవాలి. 

