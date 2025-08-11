Pink salt vs white salt: మామూలు ఉప్పుకి.. పింక్ ఉప్పుకి..నిజంగానే తేడా ఉందా..?

Pink salt or white salt
ప్రస్తుతం చాలామంది సాధారణ తెల్ల ఉప్పు బదులు పింక్ ఉప్పు వాడుతున్నారు. కానీ కొంతమందికి నిజంగానే ఈ పింక్ కలర్ సాల్ట్ వల్ల ఒప్పు వల్ల లాభాలు ఉన్నాయా లేదా అని సందేహం కూడా వస్తోంది. మరి పింక్ సాల్ట్ వల్ల మనకి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏవో ఒకసారి చూద్దాం..
పింక్ ఉప్పులో పొటాషియం, మ్యాగ్నీషియం అధికంగా ఉంటాయి. అందువల్ల కీళ్లనొప్పి ఉండే వాళ్లకి ఈ ఉప్పు చాలా మంచిది. ఈ ఉప్పు శరీరానికి కావలసిన ఎలక్ట్రోలైట్స్ అందిస్తాయి…
అంతేకాదు ఈ ఉప్పులో మినరల్స్ అధికంగా ఉండడం వల్ల.. ఈ ఉప్పులో కొంచెం నీళ్లు కలిపి మొహానికి అప్లై చేస్తే కూడా స్కిన్ మంచిగా గ్లో వస్తుంది.
ఇక ఈ ఉప్పులో మామూలు ఉప్పు కన్నా క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. తద్వారా బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఈ ఉప్పు పనికొస్తుంది.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా బీపీ అధికంగా ఉండే వాళ్ళు ఈ ఉప్పు వాడటం మంచిది. అయితే ఈ ఉప్పు కూడా చాలా మితంగానే వాడాలి.
తెలుపు రంగు ఉప్పులో సోడియం అధికంగా ఉంటుంది. కానీ ఈ ఉప్పులో మాత్రం సోడియం తక్కువగా మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి సాధారణ ఉప్పు బదులు ఈ ఉప్పు.. తినడం మంచిదే.