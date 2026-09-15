/Pitru Paksha 2026: పితృపక్షంలో ఈ 4 రాశులకు లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఆర్థికంగా అదృష్టం కలిసొచ్చే ఛాన్స్!

Pitru Paksha 2026: 2026లో పితృపక్షం సెప్టెంబర్ 27 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి పితృపక్షం ప్రారంభానికి ముందే అరుదైన గ్రహాల కలయిక ఏర్పడనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. సెప్టెంబర్ 26న శుక్రుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఇప్పటికే అక్కడ బుధుడు ఉండటంతో శుక్రుడు, బుధుడు కలిసి లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తారని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ యోగాన్ని శక్తివంతమైన యోగంగా పరిగణిస్తారు. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటం, ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు కనిపించడం, వ్యాపారంలో లాభాలు రావడం వంటి ఫలితాలు ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య విశ్వాసం. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
లక్ష్మీ నారాయణ యోగం కుంభ రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురావచ్చని చెబుతున్నారు. మీడియా, మార్కెటింగ్, కళలు వంటి రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. దాంపత్య జీవితంలో కూడా సంతోషకరమైన మార్పులు రావచ్చని జ్యోతిష్య అంచనా.
ధనుస్సు రాశి వారికి ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి వార్త రావచ్చు. వ్యాపారం చేసేవారికి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే సౌకర్యాల కోసం ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు
ఈ యోగం తులా రాశిలో ఏర్పడటం వల్ల ఆ రాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉండొచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు రావచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ పనులు ముందుకు కదిలే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా విదేశాలకు సంబంధించిన పనుల్లో కూడా అనుకూల ఫలితాలు రావచ్చని అంచనా.
మిథున రాశి వారికి పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. పిల్లల నుంచి శుభవార్త అందవచ్చు. చాలాకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభం కావచ్చు. మీడియా, షేర్ మార్కెట్ వంటి రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇవన్నీ జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా చెప్పే ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహస్థితుల ఆధారంగా ఫలితాలు మారవచ్చు